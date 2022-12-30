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  • Алкоголь под видом Coca-Cola пытались пронести в колонию строгого режима
dknews.kz Сегодня, 16:24
67
Сегодня, 16:24
67
Фото: dknews.kz

Алкоголь под видом Coca-Cola пытались пронести в колонию строгого режима

Сотрудники учреждения №20 ДУИС по области Абай предотвратили попытку проноса на территорию колонии запрещенного предмета.

В ходе досмотра прибывшего на краткосрочное свидание жителя столицы была изъята жидкость под видом Coca-Cola со специфическим запахом. 

"В настоящее время составлен протокол по статье 481 КоАП РК. По данному факту проводится проверка, изъятое вещество направлено на экспертизу. Жителю столицы грозит административная ответственность и штраф", - пояснили сотрудники оперативного отдела.

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#алкоголь #колония
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:24
67
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