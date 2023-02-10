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Алина Дауранова стала бронзовым призёром Чемпионата мира по конькобежному спорту Сегодня, 17:48
158
Сегодня, 17:48
158

Алина Дауранова стала бронзовым призёром Чемпионата мира по конькобежному спорту

Алина Дауранова завоевала бронзу на чемпионате мира в Инцеле (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта.

В первый день соревнований на дистанции 500 метров Алина финишировала третьей.

Золото завоевала представительница Италии Серена Пергер, серебро-голландец Энджел Дэйлман.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 149 спортсменов из 23 стран.

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#Алина Дауранова #чемпионат мира #конькобежный спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:48
158
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