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Сегодня, 17:48
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Алина Дауранова стала бронзовым призёром Чемпионата мира по конькобежному спорту
Алина Дауранова завоевала бронзу на чемпионате мира в Инцеле (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта.
В первый день соревнований на дистанции 500 метров Алина финишировала третьей.
Золото завоевала представительница Италии Серена Пергер, серебро-голландец Энджел Дэйлман.
Отметим, что в соревнованиях принимают участие 149 спортсменов из 23 стран.
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