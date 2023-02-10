Алина Дауранова стала бронзовым призёром Чемпионата мира по конькобежному спорту

Алина Дауранова завоевала бронзу на чемпионате мира в Инцеле (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта.

В первый день соревнований на дистанции 500 метров Алина финишировала третьей.

Золото завоевала представительница Италии Серена Пергер, серебро-голландец Энджел Дэйлман.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 149 спортсменов из 23 стран.