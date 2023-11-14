В Алматинской области началось строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы имеет большое значение для развития транспортно-транзитного потенциала республики, реализуется проект по поручению Главы государства.

В церемонии закладки первого звена ж/д полотна принял участие премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысили исторический максимум, составив свыше 23 миллионов тонн. С начала 2023 года показатель вырос еще на 22%. В этих условиях ж/д узел Алматы, находящийся на перекрестке основных международных маршрутов, испытывает повышенную нагрузку.

Новая железнодорожная линия позволит переориентировать грузопоток на новую железную дорогу Жетыген – Казыбек бек, минуя станцию Алматы. В целом новая ветка снизит нагрузку на Алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов.

Алихан Смаилов отметил, что ж/д маршрут, проходящий через пограничный переход Алтынколь – Хоргос, за последние годы показал динамичный рост.

"На данном транзитном коридоре Алматинский железнодорожный узел обеспечивает движение поездов по четырем направлениям: Шу, Актогай, Алтынколь и Алматы-2. Реализация указанного проекта значительно сократит срок доставки грузов", — сказал премьер-министр.

Доля местного содержания в рамках работ составит не менее 85%. В строительстве будет задействовано 1400 человек, а при эксплуатации ж/д линии – порядка 500 человек.

"Производство шпал, рельсов и трансформаторов, поставка инертных материалов, песка и щебня будут осуществляться местными компаниями", — сказал Алихан Смаилов.

В целом в процессе строительства будет уложено 130 километровжелезнодорожных путей, построено три станции, 13 мостов, пять ж/д и один автомобильный путепровод.