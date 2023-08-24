Алихан Смаилов примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Сегодня, 13:58
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Сегодня, 13:58Сегодня, 13:58
119Фото: akorda.kz
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Цахкадзор (Армения) для участия во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
"Ожидается, что главы правительств стран ЕАЭС обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов до 2030 и 2045 годов, а также вопросы увеличения взаимной торговли, устранения административных барьеров на внутреннем рынке и ряд других", - говорится в сообщении.
Планируется подведение промежуточных итогов реализации ранее достигнутых договоренностей.
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