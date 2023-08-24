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Алихан Смаилов примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Сегодня, 13:58
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 13:58
Сегодня, 13:58
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Фото: akorda.kz

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Цахкадзор (Армения) для участия во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Ожидается, что главы правительств стран ЕАЭС обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов до 2030 и 2045 годов, а также вопросы увеличения взаимной торговли, устранения административных барьеров на внутреннем рынке и ряд других", - говорится в сообщении.

Планируется подведение промежуточных итогов реализации ранее достигнутых договоренностей.

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