Алихан Смаилов примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Цахкадзор (Армения) для участия во внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Ожидается, что главы правительств стран ЕАЭС обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов до 2030 и 2045 годов, а также вопросы увеличения взаимной торговли, устранения административных барьеров на внутреннем рынке и ряд других", - говорится в сообщении.

Планируется подведение промежуточных итогов реализации ранее достигнутых договоренностей.