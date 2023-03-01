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Алихан Смаилов назвал причины высокой смертности от онкологии в Казахстане
В Казахстане на динамическом наблюдении в республике состоит свыше 205 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно выявляется более 37 тыс. новых случаев, от рака умирают свыше 13 тыс. человек, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам работы за 2022 год к неблагоприятным регионам отнесены Костанайская, Акмолинская, Актюбинская и Мангистауская области.
В целях дальнейшего совершенствования онкологической медпомощи разработан проект Комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями на 2023-2025 годы. В рамках него планируется провести расширение онкологических скрининговых программ, внедрить вакцинацию против вируса папилломы человека, отремонтировать онкоцентры во всех регионах, где это требуется, а также модернизировать их диагностическое оборудование.
Кроме того, в Алматы, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Жетысуской и Актюбинской областях ожидается строительство новых онкоцентров, а в Астане – открытие Национального научного центра с протонной терапией.
Предусмотрены также меры по повышению доступности к новейшим противоопухолевым лекарственным средствам, расширению сети мобильных бригад для онкологических пациентов, развитию соответствующих направлений науки и кадрового потенциала в целом.
С предложениями на заседании также выступил главный онколог города Астаны, обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Мухтар Тулеутаев.
Премьер-министр подчеркнул, что при наличии даже самых современных медицинских технологий лечение онкологических заболеваний по-прежнему остается серьезным вызовом для систем здравоохранения всего мира. Так, в Казахстане ежегодно выявляется более 37 тыс. новых случаев онкологии. При этом, несмотря на снижение уровня смертности за 20 лет на 33%, рак ежегодно уносит свыше 13 тыс. жизней.
Алихан Смаилов добавил, что более половины пациентов с онкологическими заболеваниями – это достаточно молодые люди трудоспособного возраста.
"Главная причина таких показателей заключается в позднем выявлении заболевания. Можно иметь самое новейшее оборудование и лекарства, современные больницы, но нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут выявлять болезнь на самых ранних стадиях. Необходимо также регулярно проводить профилактическую работу с населением", — отметил премьер-министр.
Глава Правительства акцентировал внимание на необходимости принятия системных мер по улучшению качества и доступности медицинской помощи в регионах. Это позволит снизить дисбаланс в уровне медобслуживания между городским и сельским населением, регионами и столицей.
"Именно на это жалуются казахстанцы: на позднее установление диагноза, плохое обеспечение медицинских учреждений на местах, нехватку медработников и лекарств. Все это влечет высокую смертность от онкологических заболеваний", — указал Алихан Смаилов.
Так, по его словам, крайне низкая выявляемость и высокая смертность фиксируются в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях.
"Это очень серьезные проблемы, которые требуется решать системно. Нужно восстанавливать доверие людей к отечественной медицине, необходимости прохождения регулярных осмотров и качественного лечения. Для этого мы строим новые онкологические клиники, закупаем оборудование и лекарства, внедряем современные методы лечения. На это нацелен и новый Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями", — сказал премьер-министр.
Как отметил глава правительства, на сегодняшний день менее 20% граждан охвачены программами скрининга, что является очень низким показателем. В этой связи Министерству здравоохранения поручено расширить целевые группы и программы профилактического осмотра, особенно по онкологическим заболеваниям.
"Надо убедить людей быть более внимательными к своему здоровью, регулярно проходить соответствующие обследования. Для этого министерствам здравоохранения и информации совместно с акиматами нужно проводить широкую информационную работу", — подчеркнул он.
Кроме того, Алихан Смаилов отметил необходимость выработать более эффективные меры диагностики для выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях. По его словам, в этом направлении следует учесть мировой опыт, привлечь ведущих казахстанских ученых и экспертов международных организаций.
Глава правительства добавил, что в связи с открытием в следующем году Национального научного онкологического центра с протонной терапией в столице уже сейчас нужно проработать вопросы его обеспечения высококвалифицированными специалистами. В частности, установить сотрудничество с крупными мировыми онкологическими центрами для проведения консультаций, обмена опытом и повышения квалификации отечественных врачей.
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