Алексей Луценко выиграл многодневку Giro d’Arbuzzo
Сегодня, 20:40
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Сегодня, 20:40Сегодня, 20:40
119Фото: olympic.kz
Казахстанский велосипедист Алексей Луценко выиграл многодневную гонку Giro d’Arbuzzo 2024, передаёт BaigeNews.kz.
Также гонщик стал обладателем маек "Лучшего спринтера" и "Лучшего горняка".
Giro d’Arbuzzo - престижная итальянская многодневка, состоящая из пяти этапов.
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