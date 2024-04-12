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Алексей Луценко выиграл многодневку Giro d’Arbuzzo

Сегодня, 20:40
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olympic.kz Сегодня, 20:40
Сегодня, 20:40
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Фото: olympic.kz

Казахстанский велосипедист Алексей Луценко выиграл многодневную гонку Giro d’Arbuzzo 2024, передаёт BaigeNews.kz.

Также гонщик стал обладателем маек "Лучшего спринтера" и "Лучшего горняка".

Giro d’Arbuzzo - престижная итальянская многодневка, состоящая из пяти этапов.

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