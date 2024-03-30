Александр Недовесов выиграл "Челленджер" в Испании
Сегодня, 22:14
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Сегодня, 22:14Сегодня, 22:14
113Фото: Пресс-служба ФТК
Казахстанец Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром выиграл "Челленджер" в испанской Жироне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Казахстанско-эквадорская пара, посеянная под первым номером соревнования Girona Costa Brava с призовым фондом почти 120 тысяч евро, в финале одолела французов Хонатана Эйссерика и Альбано Оливетти со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Таким, образом в активе Недовесова уже 28 титулов на турнирах категории "Челленджер", три из которых завоеваны в одиночном и 25 в парном разрядах.
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