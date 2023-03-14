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  • Алан Курмангалиев вошёл в топ-5 юниоров мира по настольному теннису
olympic.kz Сегодня, 14:26
191
Сегодня, 14:26
191
Фото: olympic.kz

Алан Курмангалиев вошёл в топ-5 юниоров мира по настольному теннису

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) обновила рейтинг спортсменов. 16-летний Алан Курмангалиев из Казахстана улучшил свои позиции в топ-листах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Это стало возможным после успешного выступления спортсмена на WTT Youth Contender в Португалии, где он завоевал две золотые медали. 

В обновлённом рейтинге Алан занимает пятую строчку. Ранее среди спортсменов до 17 лет он был на 10 месте, а в списке до 19 лет располагался на 22 позиции. Сейчас — на 12.

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#настольный теннис #рейтинг #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:26
191
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