Алан Курмангалиев вошёл в топ-5 юниоров мира по настольному теннису

Фото: olympic.kz

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) обновила рейтинг спортсменов. 16-летний Алан Курмангалиев из Казахстана улучшил свои позиции в топ-листах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Это стало возможным после успешного выступления спортсмена на WTT Youth Contender в Португалии, где он завоевал две золотые медали.

В обновлённом рейтинге Алан занимает пятую строчку. Ранее среди спортсменов до 17 лет он был на 10 месте, а в списке до 19 лет располагался на 22 позиции. Сейчас — на 12.