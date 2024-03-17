  • 17 Марта, 13:54
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Алан Курмангалиев дошёл до 1/8 финала турнира по настольному теннису в Сингапуре

Сегодня, 13:24
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24
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Фото: olympic.kz

В Сингапуре близится к завершению крупный международный турнир по настольнму теннису WTT Youth Star Contender, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В возрастной категории до 19 лет достаточно уверенно выступил 17-летний карагандинец Алан Курмангалиев. В подгруппе он занял второе место, победив Чулонга Ние из Австралии со счётом 3:1, Вонг Ван Хэй из Гонконга 3:0 и уступив Хуан Ючжэн (Китай) 2:3.

В 1/8 финала соперником Алана был первый сеяный на данных соревнованиях О Чунсон (Корея, 4-й в мировом рейтинге до 19 лет), чемпион Азии среди молодёжи в парном разряде, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира в паре. Победу одержал соперник Курмангалиева.

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