Актюбинцев предупредили о повышении тарифов на комуслуги

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В Актобе теплосети устарели на 55%, водопровод - на 48%, канализационные линии - на 87%, электросети - на 75%. Снизить этот износ хотят за счёт повышения тарифов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

"Дальнейшее их сдерживание чревато авариями и веерными отключениями. Поэтому в стране переходят на новую тарифную политику, меняют закон. В Актюбинской области тарифы на коммунальные услуги повысятся, разница пойдет на инвестиции, за счёт которых будут ремонтировать инженерные сети", - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента по регулированию естественных монополий Актюбинской области Жаслан Картымбетов.

По его словам, повышение тарифа распределят до 2030 года. За счёт этого изношенность сетей хотят снизить до 15%.

"У нас по городу теплосетей 263 километра, из них ежегодно за счёт тарифа ремонтируют только 2-3 километра, мы их просто поддерживаем, - сказал Жаслан Картымбетов.- Города остаются без тепла, происходят аварии, это связано с амортизационным износом сетей. Стоит задача: снизить изношенность , чтобы население бесперебойно и качественно обеспечивать водой и теплом. Возможно также субсидирование из республиканского бюджета".

Насколько вырастут тарифы для актюбинцев и на какие услуги, точно неизвестно. Что касается сроков, по словам спикера, это может произойти во втором полугодии, либо в начале 2024 года. Сети, как выяснилось, в удовлетворительном состоянии только у газовиков. Цены на услуги остальных монополистов будут зависеть от заявок. Их будут публиковать, создадут базу субъектов, открытую и доступную для всех. Перед повышением тарифа проведут общественные слушания, в экспертный совет введут общественников.