Актюбинских студентов выселяют из арендных квартир

Фото: diapazon.kz

В связи с тем, что в Актобе приехало большое количество иностранцев, некоторые хозяева квартир оставили менее платежеспособных местных без крыши над головой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В университетах и колледжах сообщают, что студентам обязательно помогут с жильем.

"В колледжах Актобе и области учатся 10 552 студента. Сейчас в 29 студенческих общежитиях колледжей на 3 796 местах проживают 1970 студентов. Если по каким-либо причинам студенты остались без жилья, они могут обратиться в свои колледжи. В студенческих общежитиях в Актобе есть 1060 свободных мест. Студентов колледжей, которые арендуют квартиры, никто не выселял", – рассказал Жолдас Батырхан, руководитель управления образования Актюбинской области.

Университет им. К. Жубанова одним из первых обратил внимание на проблему с выселением студентов из арендованных квартир.

"На данный момент к нам обратились 32 студента, из них оказали помощь 30 студентам, а двое живут в пригороде, и они отказались. Если студент учится в нашем университете, снимал квартиру, но его выселили, то он может обратиться по телефонам: 8 74 331 7197, 8 701 661 84 78", – сообщил Адельбек Бертлюев, директор департамента по социальным вопросам университета им.К.Жубанова.