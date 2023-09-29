Актюбинские прокуроры добились снижения тарифа на воду
Сегодня, 10:24
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Сегодня, 10:24Сегодня, 10:24
168Фото: РИА Новости
Прокуратура Актюбинской области добилась снижения тарифа на водоснабжение в одном из районов, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что АО "Aqtobe su-energy group" в 2023 году должнго было провести капитальноый ремонт водопроводных сетей района Сазда, затратив на это более 160 миллионов тенге, но не сделало этого.
Этот факт выявила прокуратура. Надзорный орган добился снижения тарифа на водоснабжение на 4,6 % - с 93,5 до 89,2 тенге за кубический метр.
Отмечается, что тариф снизили для 152 тысяч потребителей.
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