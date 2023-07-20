Актюбинские чиновники решили купить электромобили почти за 70 млн тенге

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Акимат Актюбинской области решил приобрести два электромобиля и готов заплатить за каждый почти 40 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В акимате говорят, что автопарк областной администрации не обновлялся больше пяти лет. И при выборе машин в этот раз решили покупать не традиционные авто класса люкс, а сверхтехнологичный транспорт. Электромобиль, как указано в лоте, должен быть с полным пакетом опций. Уже даже нашлись желающие удовлетворить запросы актюбинских чиновников. Продавцу из бюджета заплатят почти 70 миллионов тенге.

"Они предназначены для иностранных делегаций, инвесторов, так как в Актюбинскую область в последнее время очень много приезжают иностранных инвесторов. Так как автопарк акимата Актюбинской области не обновлялся с 2018 года. Концепция на переход более экологически чистый, так скажем, не загрязняющий окружающую среду. Было решено приобрести электромобили". — пояснил заместитель руководителя управления делами акимата Актюбинской области Тимур Рскельдин.