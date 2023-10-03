Актюбинец с помощью эвакуатора украл Mercedes-Benz
Сегодня, 13:39
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Сегодня, 13:39Сегодня, 13:39
132Фото: bycars.ru
Актюбинец с помощью эвакуатора украл Mercedes-Benz и сдал авто за запчасти за 120 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что 20-летний молодой человек обратился в отдел полиции Актобе с заявлением о краже автомашины. Он заявил, что у него похитили исправный автомобиль Mercedes-Benz Е-280, припаркованный позади дома.
Полицейские нашли автомобиль на авторазборе, а позже выяснили, что туда его сдал 32-летний мужчина. Предполагается, что он нанял эвакуатор, с его помощью украл авто и сдал за 120 тысяч тенге на запчасти.
По факту кражи начато досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса РК.
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