Актюбинец с помощью эвакуатора украл Mercedes-Benz и сдал авто за запчасти за 120 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 20-летний молодой человек обратился в отдел полиции Актобе с заявлением о краже автомашины. Он заявил, что у него похитили исправный автомобиль Mercedes-Benz Е-280, припаркованный позади дома.

Полицейские нашли автомобиль на авторазборе, а позже выяснили, что туда его сдал 32-летний мужчина. Предполагается, что он нанял эвакуатор, с его помощью украл авто и сдал за 120 тысяч тенге на запчасти.

По факту кражи начато досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса РК.