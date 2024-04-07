Актриса попала в ДТП во время съёмок шоу "Орел и Решка. Казахи" в Мангистау

Кинопродюсер, актриса Куралай Анарбекова и известный блогер Гани Ажикенов посетили Актау, назвав его казахстанским Дубаем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

ДТП произошло на съёмках нового сезона шоу "Орел и Решка. Казахи". Ведущая попробовала одно из экстремальных развлечений – катание на багги по песчаным барханам.

Стоит отметить, что на момент поездки на Куралай Анарбековой не было шлема, при этом управлявший багги водитель был в нём. Спустя пару крутых маневров автомобиль перевернулся и водитель всем весом упал на голову ведущей. Инцидент обошелся без травм для обоих.

Напомним, новый сезон шоу "Орел и Решка. Казахи" создан специально по заказу отечественных телеканалов "Jibek Joly" и "Silk Way".