Актриса Айнур Ильясова, о бытовом давлении, карьере и отношении к Мейржану Туребаеву
Сегодня, 13:07
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Сегодня, 13:07Сегодня, 13:07
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Гость нового выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz известная казахстанская актриса и телеведущая Айнур Ильясова. В интервью она рассказала, как попала в кино, в каких недавних проектах приняла участие, ответила на вопрос, как она относится к актеру Мейржану Туребаеву и не только.
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