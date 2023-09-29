  • 29 Сентября, 16:00
  • BAIGENEWS

Актриса Айнур Ильясова, о бытовом давлении, карьере и отношении к Мейржану Туребаеву

Сегодня, 13:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Актриса Айнур Ильясова, о бытовом давлении, карьере и отношении к Мейржану Туребаеву Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07
234

Гость нового выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz известная казахстанская актриса и телеведущая Айнур Ильясова. В интервью она рассказала, как попала в кино, в каких недавних проектах приняла участие, ответила на вопрос, как она относится к актеру Мейржану Туребаеву и не только.

Самое читаемое

Наверх