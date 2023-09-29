Актриса Айнур Ильясова, о бытовом давлении, карьере и отношении к Мейржану Туребаеву

Гость нового выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz известная казахстанская актриса и телеведущая Айнур Ильясова. В интервью она рассказала, как попала в кино, в каких недавних проектах приняла участие, ответила на вопрос, как она относится к актеру Мейржану Туребаеву и не только.