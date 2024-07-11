Актера Алека Болдуина судят за убийство в США
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В США начался суд над актером Алеком Болдуином. Его обвиняют в убийстве оператора Галины Хатчинс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.
В Санта-Фе, столице американского штата Нью-Мексико, начался судебный процесс с участием коллегии присяжных над актером Алеком Болдуином, которого обвиняют в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма Rust осенью 2021 года.
В случае признания виновным Болдуину грозит до 18 месяцев тюремного заключения.
"42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Болдуин — он оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.
Ранее было установлено, что пиротехник фильма Ханна Гутьеррес-Рид случайно перепутала реквизитные пули с боевыми патронами, которые она принесла из дома", - пишет издание.
Болдуин не признает себя виновным и утверждает, что не нажимал на спусковой крючок револьвера перед выстрелом, а только взвел курок.
"Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере", — говорил актер в одном из интервью.
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