Актаусцы намерены судиться с акиматом из-за вырубки сада ветеранов

Фото: astanatv.kz

Жители Актау собираются подавать в суд на местных чиновников из-за вырубки деревьев, высаженных минувшей весной ко Дню Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Высаженную аллею назвали "Бессмертный сад". 13 саженцев получили имена ветеранов Великой Отечественной войны. Но недавно горожане увидели, что аллею полностью уничтожили.

"У нас каждое дерево было поимённое, каждый подписал. Из-за чего люди так волнуются и переживают. У кого деревья вот так не прижились, они приходили и досаживали другие. Они покупали. И эти деревья мы купили и сами лично посадили", - говорит жительница Актау Ольга Титова.

Актаусцы обращались в акимат. Чиновники, по их словам, пояснили: 40% саженцев не прижились, пришлось сад уничтожить. Но горожане в это не верят.

"Может, 10% было, да, но деревья всё-таки цвели, они прижились хорошо. Можно было сделать по-человечески, через соцсети, что планируется здесь какая-то застройка плановая, мы бы пришли и просто эти деревья пересадили. Мне было неприятно, конечно. По маминой линии два деда воевали, по отцовской линии тоже два деда воевали", - говорит местный житель Александр Кулькаев.

В подтверждение своих слов горожане показывают видео, которое было снято как раз осенью прошлого года. В отделе ЖКХ в ответ на это сняли свои кадры. По их словам, сад уничтожили вполне справедливо.

"Там вид был вообще не очень. У нас есть подтверждающее видео, где были убраны эти таблички, и состояние саженцев", - говорит заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Актау Жанболат Жакипов.

Сейчас местные власти обещают на этом месте посадить сотни деревьев и многолетних цветов. Но местные жители намерены подать в суд на чиновников. Им предлагают обратиться в акимат, чтобы имена ветеранов увековечить на стеле, ее вариант сейчас рассматривается.