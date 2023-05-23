Актау мог повторить судьбу Экибастуза? В министерстве прокомментировали изношенность инженерных сетей

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Осенью 2022 года Президент Казахстана раскритиковал качество коммунальных услуг в Мангистауской области. Тогда стало известно, что инженерные сети Актау изношены на 75 процентов. С того момента прошло больше полугода. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, какова обстановка в городе на сегодняшний день.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали, что сейчас в Актау уже проводятся гидравлические испытания на тепловых сетях и мероприятия по их ремонту.

"Средний износ инженерных сетей в Актау составляет 82 процента при протяженности 1269 километров. В том числе по теплоснабжению 438 километров при износе 88 процентов, по водоснабжению 498 километров при износе 82 процента и водоотведение 333 километра при износе 76 процентов", - проинформировал главный эксперт управления коммунального хозяйства комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Султан Асылканов.

Асылканов добавил, что причиной износа инженерных сетей, в первую очередь, является долгое использование.

"На сегодняшний день большинство объектов коммунальной инфраструктуры имеет сверхнормативный срок эксплуатации, где ключевой проблемой является моральный и физический износ инженерных сетей. Также сферы жилищно-коммунального хозяйства характеризуется, как убыточная. Что связано с закредитованностью предприятий и ограниченностью тарифов. Внедрение новых механизмов финансирования в особенности привлечения частных инвестиций не перспективно в связи с отсутствием окупаемости и возвратности. В связи с чем единственными инвестициями остается бюджет, возможности которого так же ограничены", - рассказал эксперт.

Также сотрудник управления добавил, что в случае, если не принять необходимые меры по исключению изношенностей, то это может привести к печальным результатам, которые мы могли наблюдать в ряде регионов Казахстана прошедшей зимой.

"Последствия выражаются высокими рисками, связанными с технологическими нарушениями или авариями в системе жилищно-коммунальной инфраструктуры. В прошедшем осенне-зимнем периоде это ярко проявилось в Павлодарской области (Экибастуз), в Восточно-Казахстанской (Риддер), Костанайской (Рудный) и Карагандинской областях (Темиртау)", - подчеркнул он.

На сегодня на решение вопросов министерством уже приняты меры и выделены необходимые средства.

"Министерством в рамках уточнения бюджета 2023 года в Мангистауской области выделено 3,5 миллиарда тенге на реализацию двух проектов по теплоснабжению. На эти средства планируется реконструировать порядка четырех километров сетей теплоснабжения. По водоснабжению министерством выделено порядка 400 миллионов на реконструкцию сетей водоснабжения. Также на строительство канализационно-очистных сооружений №2 - один миллиард. Для снижения уровня износа инженерных сетей местным исполнительным органам областей и городов Алматы, Астана, Шымкент необходимо завершить техническое обследование инженерных сетей до 1 июня 2023 года. До конца года необходимо завершить разработку проектно-сметной документации для обеспечения строительно-монтажных работ 2024 года. По завершении технического обследования инженерных сетей необходимо рассмотреть вопрос целесообразности передачи частных сетей в коммунальную собственность. Также хотелось бы отметить, что по поручению премьер-министра для финансирования тепловых сетей в начале текущего года открыта бюджетная программа по выделению целевых трансфертов из республиканского бюджета. Аналогично по водоснабжению и водоотведению", - сообщил Асылканов.

Кроме того как сообщили в акимате Мангистауской области, общая протяженность инженерных сетей в городе составляет 1 232 километра.

"Протяженность инженерных сетей, подлежащих модернизации - 919 километров или 75 процентов (вода - 336 километров или 72 процента, тепло - 386 километров или 88 процентов, канализация – 276 километров или 84 процента). До 2026 года планируется провести модернизацию 919 километров инженерных сетей (вода, канализация, тепло) в 24 микрорайонах города Актау. Общая стоимость -194,4 миллиарда тенге. По предложению Министерства индустрии и развития РК работы по реконструкции инженерных сетей будут осуществляться по следующему механизму: республиканский бюджет-136 миллиарда тенге (70 процентов), местный бюджет-29,1 миллиарда тенге (15 процентов). Средства субъекта естественной монополии-29,1 миллиарда тенге (15 процентов)", - сказали в акимате.

Также в акимате добавили, что на сегодня в регионе разработано 19 проектов. Общая стоимость составляет более 20 миллиардов тенге.