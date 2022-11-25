Аксуская ферма должна будет вернуть полмиллиарда субсидий государству

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Однако с экологией это никак не связано – бизнесмены получили субсидии для возврата части средств на строительство фермы, однако при проверке госорганам удалось выявить ряд нарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Дело рассматривали в областном специализированном межрайонном экономическом суде. В качестве истца выступило управление сельского хозяйства. Оно просило признать договоры инвестиционного субсидирования с КХ "Крон-Агро" недействительным, а также вернуть в доход государства необоснованно полученные бюджетные деньги.

"Истец обратился в суд с данными требованиями, мотивируя это тем, что ТОО "Крестьянское хозяйство "Крон-Агро" после завершения строительства молочно-товарной фермы на тысячу голов КРС в Аксу подало заявку на инвестиционное субсидирование с целью возврата части понесенных расходов", - сообщили в пресс-службе суда.

По результатам рассмотрения заявки стороны подписали договор инвестиционного субсидирования, в рамках которого из бюджета хозяйству выплачены почти 490 миллионов тенге. Однако управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области в ходе проверки выявило, что при строительстве МТФ допущены нарушения требований закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Нарушения выразились в том, что строительно-монтажные работы производились без корректировки проектно-сметной документации и без получения положительного заключения экспертизы.

В ходе судебного разбирательства суд установил, что согласно проекту здание кормоцеха должно было быть прямоугольным, стены - из силикатного кирпича, покрытие из железобетонных плит. На самом же деле форма кормоцеха оказалась полукруглая, ангарного типа из металлической конструкции, покрытая профлистом, стены были сделаны из иного материала и иной конфигурации. При этом положительного заключения госэкспертизы на внесение изменений в ПСД у фермы не было.

Ответчик вышеуказанный факт не отрицал. Суд постановил признать договор, заключенный между УСХ и "Крон-Агро", недействительным. Крестьянское хозяйство должно вернуть государству деньги, предоставленные ему в качестве субсидии. Судебный акт еще не вступил в законную силу.