Akorda за неделю: Как прошёл визит президента Казахстана в Германию
Сегодня, 13:58
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Сегодня, 13:58Сегодня, 13:58
161Фото: akorda.kz
Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев встретился с главами правительств стран СНГ, провел назначения и побывал с официальным визитом в Германии. Подробнее в нашем видеообзоре.
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