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Akorda за неделю: Как прошёл визит президента Казахстана в Германию

Сегодня, 13:58
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akorda.kz Сегодня, 13:58
Сегодня, 13:58
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Фото: akorda.kz

Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев встретился с главами правительств стран СНГ, провел назначения и побывал с официальным визитом в Германии. Подробнее в нашем видеообзоре.

 

 

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