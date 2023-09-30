Akorda за неделю: Как прошёл визит президента Казахстана в Германию

Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев встретился с главами правительств стран СНГ, провел назначения и побывал с официальным визитом в Германии. Подробнее в нашем видеообзоре.