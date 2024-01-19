Акмолинские налоговики необоснованно пытались взыскать с инвестора 25 млн тенге
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В Акмолинской области прокуроры добились отмены необоснованно доначисленных германскому инвестору 25 миллионов тенге таможенных пошлин, НДС и пени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщили в прокуратуре, к ним обратился немецкий инвестор "Rubber Technical Items", который реализовывает проект по производству запасных частей для автомобилей и сельхозтехники. Он рассказал, что столкнулся с проблемой со стороны фискального органа.
Сотрудники надзорного органа установили, что по результатам таможенной проверки налоговая доначислила инвестору 25 миллионов тенге таможенных пошлин, НДС и пени. Налоговики основывались на отсутствии некоторых данных в сертификатах о происхождении товаров и не приняли во внимание, что бизнесмен представил дубликаты сертификатов о происхождении товара уже с недостающими необходимыми данными.
"По акту прокурорского надзора необоснованно доначисленная сумма по итогам таможенной проверки отменена. Сопровождение инвестпроекта продолжается и находится на контроле руководства прокуратуры области", - сообщили в прокуратуре.
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