Акмолинские налоговики необоснованно пытались взыскать с инвестора 25 млн тенге

В Акмолинской области прокуроры добились отмены необоснованно доначисленных германскому инвестору 25 миллионов тенге таможенных пошлин, НДС и пени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в прокуратуре, к ним обратился немецкий инвестор "Rubber Technical Items", который реализовывает проект по производству запасных частей для автомобилей и сельхозтехники. Он рассказал, что столкнулся с проблемой со стороны фискального органа.

Сотрудники надзорного органа установили, что по результатам таможенной проверки налоговая доначислила инвестору 25 миллионов тенге таможенных пошлин, НДС и пени. Налоговики основывались на отсутствии некоторых данных в сертификатах о происхождении товаров и не приняли во внимание, что бизнесмен представил дубликаты сертификатов о происхождении товара уже с недостающими необходимыми данными.