Акиму Петропавловска объявили выговор из-за крупного пожара

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Акиму Петропавловска Руслану Анбаеву объявили выговор из-за крупного пожара, во время которого сгорели частные дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



В акимате Северо-Казахстанской области на совещании обсудили вопрос пожарной безопасности. Как выяснилось, на скашивание сухостоя выделяли средства из бюджета. Так, в этом году предусмотрено 67 миллионов тенге. Однако своевременно эту работу не провели.

"Аким города не организовал работу, вовремя не скосили камыш. Из-за халатного отношения жители остались без жилья, потеряли имущество, документы. Можно же было предотвратить это все. Если бы вовремя приступили. Я понимаю, если бы не было финансирования, не выделяли", — высказался аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров.

Напомним, около семи часов вечера 7 мая на пустыре по улице 5-й Сенной загорелся камыш, из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на частный сектор, уничтожив 9 зданий: семь жилых и два нежилых, а также гараж ИП "Сервис Вектор" на площади 540 квадратных метров и три автобуса. Пожару присвоил четвёртый уровень опасности.