Акиму Актюбинской области сделали замечание в суде из-за неработающего уличного туалета

Актюбинец продолжает в суде отстаивать своё право пользоваться уличным туалетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

Актюбинец Ринат Кенжибаев подал в суд на акимат и отдел ЖКХ после того, как не смог воспользоваться уличным туалетом. Мужчина потребовал возместить моральный ущерб и выплатить ему 300 тысяч тенге. Однако суд первой инстанции отказал ему, так как истец не смог доказать негативных последствий от длительного воздержания.

Тогда актюбинец подал апелляционную жалобу, в которой раскритиковал решение суда, но облсуд оставил решение суда первой инстанции в силе, но в адрес акима области судьи вынесли частное определение. Они отметили, что отдел жилищно-коммунального хозяйства региона не контролирует работу подрядчика и не вывесил объявление о том, что идёт ремонт или очистка труб.

Отметим, туалет был построен в 2018 году, но сейчас он выглядит совершенно неприглядно – в нём грязно, отсутствуют вывеска и дверная ручка. Отдел ЖХК заключил договор на его обслуживание, но не контролировал, как подрядчик делает свою работу. Летом прорвало канализационную трубу, поэтому туалет не работает. ЖКХ обещает устранить дефекты в следующем году.