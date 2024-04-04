Акимат Усть-Каменогорска предложил талантливым архитекторам украсить город и выиграть призы

Конкурс архитектурных проектов OskemenArch, объявленный акиматом, призван обогатить город произведениями архитектурного искусства, и даст возможность самореализоваться отечественным специалистам, передает BaigeNews.kz.

Уже сейчас городской отдел архитектуры принимает заявки от архитекторов и дизайнеров в любой точке страны. Для участия в конкурсе нужно предложить свой проект малой архитектурной формы – беседки, фотозоны, досуговой площадки и т.д. стоимостью до 10 миллионов тенге.

Специальная комиссия выберет из всех заявок десять финалистов. Им предоставят земельные участки в городе для реализации своих проектов. Также городские власти обеспечат компенсацию расходов на строительные работы.

В августе между десятью авторами будет разыгран призовой фонд размером восемь миллионов тенге. Победителей определят конкурсная комиссия и голосование жителей города.

Прием заявок на первый этап конкурса пройдет до 25 апреля. Подробнее об условиях можно узнать на официальном сайте акимата города в разделе "Полезные ссылки" ➡️ "Конкурс архитектурных проектов OskemenArch", либо пройти по закрепленной ссылке в шапке профиле инстаграмм страничке @akimatoskemen.