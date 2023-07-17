Акимат создал информационный ресурс по ремонту дорог в Алматы

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На платформе Telegram появился новый канал Almaty_Joly, передаёт Baigenews.kz.

В нем аккумулирована вся информация по организации дорожного движения в городе на фоне ремонта магистралей и улиц районного значения. Сообщения в канале появляются по мере получения актуальных данных от управления городской мобильности.

Кроме того, акимат Алматы достиг договоренности с сервисом 2ГИС об информировании горожан о проводимых дорожных работах. С помощью приложения пользователи могут узнавать о всех перекрытых улицах и дорожных работах на карте города.

Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ также доступна на официальных страницах акимата города и управления городской мобильности.