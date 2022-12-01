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Акимат Шымкента хотел продать градообразующие коммунальные предприятия
Едва не ушли с молотка три крупных коммунальных предприятия Шымкента. Акимат города готовился выставить на торги и передать в частную собственность три предприятия, которые являются субъектами монополий. Это ГКП "Куатжылуорталыгы", ГКП "Шымкент-сушар" и ГКП "Водопровод и канализация", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vera.kz.
Сделка по передаче в частную собственность не состоялась из-за вмешательства в дело прокуратуры Шымкента.
"Эти компании им (требованиям торгов - Авт.) не соответствовали, то есть они являлись субъектами естественных монополий. По нашему письму в адрес Министерства национальной экономики РК эти три субъекта были исключены из комплексного плана приватизации решением Правительства. Оценку этих предприятий не проводили, но смело можем утверждать, что это градообразующие предприятия. Они связаны с поставкой таких услуг, которые затрагивают всё население Шымкента. В случае приватизации, если бы было допущено ухудшение качества услуг, их доступность населению, это вызывало бы большие вопросы", – рассказал старший помощник прокурора Шымкента Улан Орманов.
Компания "Куатжылуорталыгы" поставляет тепловую энергию в 75 процентов жилых и промышленных объектов. Речь идёт о частных домах, многоэтажках, предприятиях, и котельных, которые были построены в новых районах Шымкента и введены в эксплуатацию.
Компания "Водопровод-канализация" обслуживает все сети и канализацию Шымкента. По данным прокуратуры, на балансе компании большие активы.
"Шымкент-сушар" является монополиcтом в поставке поливной воды. Компания владеет 27 каналами протяженностью 400 километров, по которым техническая вода подаётся для нужд сельхозугодий.
Всего в списке объектов, которые подлежат приватизации в 2021-2025 годах были указаны восемь учреждений, проданы шесть из них - это городская стоматологическая поликлиника и детские сады.
Сообщается также, что в перечне оказалось и предприятие, занимающееся строительством нежилых зданий, ТОО "ТҰРҒЫН ҮЙ ШЫМКЕНТ" со 100%-ным участием государства в уставном капитале. В нём работают 15 человек. Компания часто фигурировала в историях с модернизацией жилья в Шымкенте, когда горожане жаловались на качество работ.
В списке на сайте госреестра числится и шымкентский аэропорт. Собственник в лице акимата Шымкента не теряет надежды его продать, торги состоятся не раньше 2025 года.
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