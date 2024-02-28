Акимат Павлодара намеревался построить ЖК неподалеку от промышленных заводов
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В Павлодаре не допущено строительство социально-значимых объектов без учета норм экологической безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.
По информации ведомства, проект детальной планировки микрорайона "Жастар" Павлодар принят вопреки нормам архитектурного и земельного законодательств.
Общая площадь застройки составляла 186 гектаров.
"Местный исполнительный орган запланировал строительство многоквартирных домов и социальных объектов без учета предельных расстояний от промышленных заводов.
То есть нарушалась бы санитарно-защитная зона, отделяющей производственные, коммунальные и складские объекты от близлежащих сооружений жилищно-гражданского назначения в целях исключения воздействия на них неблагоприятных факторов", - говорится в сообщении.
По акту надзора незаконный ПДП отменен.
Ранее прокуратурой аннулировано решение о строительстве "Комфортной школы" вблизи реки Иртыш (на территории водоохранной зоны), создававшего угрозу для жизни учащихся.
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