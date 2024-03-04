Акимат необоснованно не выдавал земельные участки инвесторам в Жетысу

Инвесторы на протяжении трёх лет не могли получить земельные участки для строительства откормочной площадки в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

"В области Жетысу два крестьянских хозяйства более 3-х лет не могли получить земельные участки для строительства откормочной площадки и разведения сельскохозяйственных животных", - говорится в сообщении.

Местным исполнительным органом необоснованно отказывалось в предоставлении земельных участков инвесторам.

"После внесения акта надзора инвесторам выданы земельные участки общей площадью 39 гектаров, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в прокуратуре.