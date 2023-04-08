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Акимат Мангистау пытается через суд вернуть выделенные на побережье Каспия участки
Необоснованно выделенные участки на побережье Каспия в Актау намерены вернуть государству через суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.
Департамент по управлению земельными ресурсами области подал в суд иск об изъятии 21 земельного участка, расположенных на побережье моря. Отмечается, что данные участки общей площадью 43 гектара, предназначенные для развития туризма, были предоставлены безосновательно.
Глава региона Нурлан Ногаев поручил соблюдать прозрачность в вопросах предоставления земельных участков.
"Необоснованно принятые решения представителей местных исполнительных органов по предоставлению земельных участков негативно влияют на развитие сферы предпринимательства и туризма в регионе. В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева, нам необходимо всесторонне развивать экономико-социальный климат региона, создать равные условия для развития среднего и малого предпринимательства. Необходимо не допускать подобных эксцессов в вопросах предоставления земельных участков", — сказал Нурлан Ногаев.
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