Акимат Кокшетау незаконно пытался построить дом за 2,5 млрд тенге
Сегодня, 15:34
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Сегодня, 15:34Сегодня, 15:34
37Фото: baigenews.kz
Акимат Кокшетау незаконно заключил договор на строительство многоквартирного жилого дома стоимостью 2,5 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
В надзорном органе отметили, что сотрудники акимата заключили договор без проведения конкурса и из одного источника.
"По акту надзора прокуратуры инициирован иск и 13. 02. 2024 года судом договор признан недействительным. Денежные средства направлены на реализацию других социальных программ. Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности", - сообщили в прокуратуре.