Акимат Кокшетау незаконно пытался построить дом за 2,5 млрд тенге

Акимат Кокшетау незаконно заключил договор на строительство многоквартирного жилого дома стоимостью 2,5 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

В надзорном органе отметили, что сотрудники акимата заключили договор без проведения конкурса и из одного источника.