Акимат Экибастуза планирует вернуть потраченные во время ЧС деньги

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В областном Специализированном межрайонном экономическом суде рассматривают иск, инициированный акиматом города к ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Местные власти планируют взыскать с компании затраты, возникшие при устранении последствий аварии на местных теплосетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Напомним, с 28 ноября по 8 декабря 2022 года в связи с аварией на Экибастузской ТЭЦ и тепловых сетях в городе горняков объявили ЧС техногенного характера. Для устранения её последствий из чрезвычайного резерва местного бюджета выделили свыше 22 миллионов тенге. Их направили на питание, проживание участников устранения последствий ЧС, а также на ГСМ.

По представлению прокуратуры города в адрес предприятия направили иск о возмещении этих затрат, а затем претензию о досудебном урегулировани спора. ТОО "Экибастузтеплоэнерго" отказалось возмещать материальный ущерб. В городской администрации сообщили, что судебные тяжбы не завершены.