Акимат Экибастуза хотел потратить миллиард тенге на покупку двух участков в селе
Сегодня, 16:28
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Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
83Фото: baigenews.kz
Прокуратурой Павлодарской области пресечена растрата свыше 1 миллиарда бюджетных средств, предназначенных для выкупа земель под строительство ГРЭС-3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.
"Акиматом города Экибастуз проведена оценка двух участков площадью 25 га и 5 га в сельской зоне, однако за аналогию были использованы расценки городских земель, стоимость которых значительно выше.
В итоге два участка с фактической стоимостью 126 млн едва не обошлись бюджету за 1 001 197 999 тенге", - говорится в сообщении.
По акту прокурорского надзора бюджетная заявка отозвана, соглашения с собственниками участков об их выкупе аннулированы, виновные должностные лица понесли наказание.