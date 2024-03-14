Акимат Экибастуза хотел потратить миллиард тенге на покупку двух участков в селе

Прокуратурой Павлодарской области пресечена растрата свыше 1 миллиарда бюджетных средств, предназначенных для выкупа земель под строительство ГРЭС-3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

"Акиматом города Экибастуз проведена оценка двух участков площадью 25 га и 5 га в сельской зоне, однако за аналогию были использованы расценки городских земель, стоимость которых значительно выше.

В итоге два участка с фактической стоимостью 126 млн едва не обошлись бюджету за 1 001 197 999 тенге", - говорится в сообщении.