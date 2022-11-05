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"Акимат дал разрешение": жители 11 микрорайона Актау возмущены вырубкой деревьев
Жители 11 микрорайона рассказали, что коммунальщики спилили деревья, которые росли вдоль дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
По словам горожан, деревья были здоровыми и могли украшать и без того "незелёный город". Жители подозревают, что деревья срубили по заявке владельца коммерческого здания.
Как сообщается, вдоль проезжей части были вырублены здоровые деревья, которым не требовался спил. Горожане возмущены действиями коммунальщиков и подозревают, что деревья спилили из-за строительства нового бизнес-центра.
"Наш город и без того страдает от того, что деревья не поливают. Посмотрите вокруг, везде деревья высохшие, а они ещё берут и здоровые деревья срубают. Это же сюр какой-то! Нашему возмущению нет предела. Коммунальщики показали нам документ, где говорится, что отдел ЖКХ в акимате даёт согласие на перенос деревьев с проезжей части. Это как вообще понимать? Для чего? Предварительно мы выяснили, что заявку подал собственник коммерческого помещения", - рассказали жители города.
Сейчас вместо деревьев остались только пеньки.
В документе, который предоставили те, кто срубил деревья, видно, что согласие на спил деревьев выдал Актауский городской отдел ЖКХ. Письмо подписано исполняющим обязанности руководителя отдела Анваром Туляковым.
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