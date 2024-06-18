Акимат Астаны объявил конкурс с главным призом в 1 млн тенге
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В Астане принимаются заявки на участие в конкурсе среди представителей СМИ на лучшие публикации, репортажи, сюжеты о развитии столицы в СМИ и социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Конкурс проводится ко Дню столицы, к участию в нем приглашаются представители казахстанских СМИ.
Принимаются материалы об Астане на государственном и русском языках, опубликованные/вышедшие в эфир в период с 1 июня 2023 года по 23 июня 2024 года. Один участник может представить на конкурс не более одного материала и только по одной номинации.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) "Лучший журналист-аналитик" - аналитические материалы о столице, опубликованные в печатных изданиях;
2) "Лучший обозреватель" - материалы в интернет-изданиях о социально-экономическом развитии Астаны;
3) "Лучший радиорепортаж" - радиосюжеты об Астане;
4) "Лучший телесюжет" - телесюжеты о жизни города;
5) "Лучший мобилограф" – видеоролики о жизни мегаполиса с использованием аэросъемки;
6) "Лучший фоторепортаж" - фотографии об Астане;
7) специальная номинация "Лучший материал о 25-летии Астаны в социальной сети" направлена на выявление лучших материалов в социальной сети. Популярные группы и паблики в социальных сетях (Facebook, Instagram и TikTok) могут подать заявку на участие;
8) "Лучший материал о маслихате города Астаны".
Победители в номинациях будут определяться конкурсной комиссией, состоящей из известных журналистов, медиа-экспертов и почётных представителей данной отрасли в столице.
Лучшая работа поощряется денежными сертификатами. Первое место – миллион тенге, второе – 500 тысяч тенге, третье – 300 тысяч тенге.
Заявки принимаются до 23 июня 2024 года.
Для участия в конкурсе необходимо направить на почту sluzhbakommunikatsiy@mail.ru следующие данные:
1. Ф.И.О;
2. место работы;
3. ссылка на статью или фото/видео материал;
4. на какую из номинаций претендуете;
5. контактные данные.
Контактный телефон оргкомитета: +7 (778) 812 25 60.
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