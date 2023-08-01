Фото: акимат Алматы

Акимат Алматы опроверг информацию о замене цельных гранитных плит на новые, передаёт BaigeNews.kz.

"Распространяемая в соцсетях информация о якобы замене целых гранитных плит на новые не соответствует действительности. Так, в вошедших в видеокадры скверах имени Валиханова и со стороны Кунаева порядка 80-85% гранитного плитняка сохранится, замене подлежат только единичные плиты, находящиеся в разбитом состоянии и не подлежащие восстановлению", — указывается в пресс-релизе.

В этом году начаты работы по капитальному ремонту и реставрации памятника архитектуры — здания Национальной академии наук при президенте РК. В рамках данного проекта также запланированы работы по благоустройству прилегающих территорий. В сквере имени Валиханова начат ремонт с реставрацией гранитного плитняка. Они будут сняты для очистки, а после шлифовки установлены обратно. Гранитные плиты подпорных стен, а также бордюры, обрамляющие цветники и тротуары, демонтажу не подлежат. Дополнительно в ходе ремонтных работ будет проведена очистка системы фонтанов. Завершение работ планируется в сентябре.

Проведение работ предусмотрено в сквере, примыкающем к зданию Академии наук со стороны улицы Кунаева. Гранитный плитняк здесь также будет отреставрирован и после очистки и шлифовки будет возвращён на место. Дополнительно в сквере будут установлены опоры освещения и посажены кустарники и цветники. Сроки завершения - в октябре этого года.

Работы по двум объектам будут осуществлены за счёт частных средств.

В рамках программы "Бюджет народного участия" начат ремонт в сквере вдоль улицы Пушкина. Здесь будут отреставрированы опоры освещения, заменена брусчатка перед памятником Пушкину, установлена автополивочная система зелёных насаждений, посажены кустарники и цветники.

Гранитные плиты вокруг фонтана "Знаки Зодиака" находятся в удовлетворительном состоянии и демонтироваться не будут. Работы завершат в октябре, сообщили в акимате.