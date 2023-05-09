Аким ВКО поздравил ветеранов с Днём Победы

Глава ВКО поздравил ветеранов с Днём Победы, передаёт BaigeNews.kz.

"Сердечно поздравляю вас с Днём Победы – одним из величайших праздников в истории нашей страны! Поколение героев подарило потомкам возможность свободно строить достойное будущее, жить под мирным небом в согласии и дружбе", - написал Даниал Ахметов на своей официальной странице в Instagram.

Он подчеркнул, что восточноказахстанцы, как и миллионы других людей, защищали Родину на полях сражений. Оставшиеся в тылу - старики, женщины и дети - приближали Победу, подчинив жизнь нуждам фронта.

"Воспоминания ветеранов о тех тяжелых днях, наполняют сердца восхищением и искренними сопереживаниями. Наш долг - сохранить память о Великой Отечественной войне, воспитывать детей и внуков в уважении к подвигу ветеранов, беречь дарованную свободу и стоять на страже безопасности Отечества! В этот день - 9 мая - мы отдаём дань уважения ветеранам и труженикам тыла и с благодарностью вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, отдав жизнь за Победу. Я желаю всем нам мира, счастья и душевного тепла! Вечная слава победителям-защитникам Родины! С праздником! С Днём Победы!", - добавил аким ВКО.