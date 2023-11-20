Аким Улытау рассказал чем область привлекает инвесторов

Инвестиции в основной капитал в области Улытау выросли в 1,2 раза и составили порядка 153 миллиардов тенге. Об этом сообщил аким области Улытау Берик Абдыгалиулы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Одним из направлений диверсификации экономики является инвестиционная деятельность. С начала года введён в эксплуатацию кирпичный завод мощностью 20 миллион штук кирпичей в год, что позволит на 20% снизить зависимость области от привозной строительной продукции", – сказал глава региона Берик Абдыгалиулы на брифинге.

Продолжается реализация трёх объектов с общим объёмом инвестиций свыше 10 миллиардов тенге: строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов, строительство химического завода по выпуску промышленного реагента, модернизация с газификацией Жезказганского медеплавильного завода по производству меди на базе месторождения "Жаман-Айбат".

До 2027 года сформирован пул из 15 инвестпроектов на сумму 760 миллиардов тенге с созданием 2 тысяч новых рабочих мест.

При этом регион становится интересным не только по традиционным видам деятельности, которые связаны с недропользованием. Появляются и новые проекты: развитие возобновляемых источников электроэнергии, в сфере агропромышленной деятельности и ряд других.