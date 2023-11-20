Аким Улытау рассказал чем область привлекает инвесторов
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Инвестиции в основной капитал в области Улытау выросли в 1,2 раза и составили порядка 153 миллиардов тенге. Об этом сообщил аким области Улытау Берик Абдыгалиулы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Одним из направлений диверсификации экономики является инвестиционная деятельность. С начала года введён в эксплуатацию кирпичный завод мощностью 20 миллион штук кирпичей в год, что позволит на 20% снизить зависимость области от привозной строительной продукции", – сказал глава региона Берик Абдыгалиулы на брифинге.
Продолжается реализация трёх объектов с общим объёмом инвестиций свыше 10 миллиардов тенге: строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов, строительство химического завода по выпуску промышленного реагента, модернизация с газификацией Жезказганского медеплавильного завода по производству меди на базе месторождения "Жаман-Айбат".
До 2027 года сформирован пул из 15 инвестпроектов на сумму 760 миллиардов тенге с созданием 2 тысяч новых рабочих мест.
При этом регион становится интересным не только по традиционным видам деятельности, которые связаны с недропользованием. Появляются и новые проекты: развитие возобновляемых источников электроэнергии, в сфере агропромышленной деятельности и ряд других.
"На территории региона в ближайшие 2-3 года будет построен завод по производству металлических конструкций – башен ветроэлектростанций. Это сделает регион самодостаточным в данном виде энергии и позволит занять свою нишу в экспорте электроэнергии", - сказал аким.
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