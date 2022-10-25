Аким Семея водил хороводы с земляками в День Республики

Фото: Альбина Халел

Масштабный праздник, на котором свои таланты представили яркие участники и колоритные коллективы, радует семейчан с десяти утра и продлится 12 часов.

Возрождённый День Республики стал прекрасным поводом для радости и общего веселья. Этот праздник, который оставил последние воспоминания 13 лет назад, ранее не отмечался в Семее так масштабно, как в этом году. Все гости и участники охотно подметили этот факт, передаёт BaigeNews.kz.

Национальный праздник стартовал на стадионе "Спартак" с церемонии поднятия государственного флага. А продолжился на городском Арбате, где этнокультурные центры выступили со своими лучшими номерами.

Фото: Альбина Халел

В начале действа представители Ассамблеи народа Казахстана прошли по живому зелёному коридору и раскрыли Флаг Казахстана.

Фото: Альбина Халел

Аким Семея Нурбол Нурсагатов, присоединившийся к празднику, не стал говорить традиционные речи и заготовленные поздравления, чем удивил собравшихся. Вместо этого он влился в огромный яркий хоровод и станцевал под руки с детьми, зазывая в яркий круговорот ещё больше участников.

Фото: Альбина Халел

Фото: Альбина Халел

На Арбате были представлены выставки школьных и дошкольных учреждений, городских ремесленников, концерт для детей с участием аниматоров, организована площадка для игры в асыки.

Фото: Альбина Халел

Сегодня одним из участников выставки стал ремесленник Абылайхан Асылбай, известный в Казахстане мастер, чей отец был кузнецом, а дед — ювелиром. Он представил свои лучшие национальные работы из металла, кожи, дерева.

Мужчина занялся ремеслом в 1993 году, после того, как несчастный случай лишил его возможности самостоятельно ходить. Абалыйхан-ага упал со строительного крана. За несколько лет народный кудесник освоил разные техники рукоделия и ещё больше сырья, став одним из самых известных ремесленников в Казахстане.

На сегодня он единственный в стране, кто создаёт руками особый вид кольчуги — "драконью чешую". При помощи оцинкованной двухмиллиметровой проволоки, сложенной кольцами в три или четыре слоя, он ваяет плетёные доспехи на заказ и для собственной коллекции.

Фото: Альбина Халел

"Поздравляю всех казахстанцев с праздником, с Днём Республики! Желаю каждому жителю страны, и всему Казахстану в целом процветания, мира, и конечно же крепкого здоровья, — помните — это ценный дар, и его нужно беречь", — пожелал Абылайхан Асылбай.

Ещё одна участница выставки — представитель дошкольного образования, музыкальный руководитель детского сада №11 "Ер Тостик" Гаухар Канапьянова.

Она с коллегами представила на всеобщее обозрение поделки городских достопримечательностей и интересную игрушку — Ортеке.

Фигурка горного козлика из оргстекла — это прототип старинных национальных марионеток из костей, которых при помощи лески привязывали к пальцам музыканта. Каждое движение руки оживляет забавную пластику Ортеке.

"Такие игрушки мы делаем в детском саду для наших воспитанников, а на рынке они стоят около 50 тысяч тенге. Они развивают ритм и музыкальный слух у детей, особенно Ортеке любят дошкольники. А сегодня мы дарим радость всем участникам праздника — большим и маленьким!", — рассказала Гаухар Канапьянова и поздравила всех с праздником.

Одни из самых ярких участников национального праздника на Арбате, у которых не было отбоя от желающих сфотографироваться и оставить на память яркий общий снимок, — это прекрасные участницы Русского культурного центра и мужественные батыры, словно пришедшие на действо из прошлого.

Фото: Альбина Халел

Казахский батыр в реальной жизни — это продавец в магазине бытовой техники, в прошлом боксёр. А сейчас он с единомышленниками радует земляков на городских праздниках и гостей в аэропорту своим колоритным образом.

Кстати, костюм для этих богатырей шьёт ремесленник Абылайхан Асылбай.

"Радовать людей — моё хобби, занимаюсь этим в свободное от работы время. Эти рукотворные костюмы — хорошее учебное пособие для молодёжи, так они видят, как выглядели наши предки, и не забудут прошлого. Я думаю, что в День Республики такое зрелище — очень символично", — поделился своим мнением Куаныш Кешеубаев.

Фото: Альбина Халел

В 11 часов утра в Семее стартовал автопробег в честь Дня Республики. Колонна белых легковых автомобилей, украшенных государственными флагами, проложила маршрут от международного аэропорта через улицы Селевина, Бозтаева, подвесной мост, Гагарина, а завершилось движение у комплекса "Арена" в микрорайоне "Карагайлы".

Инициатор автопробега — Центр "Жастар рухы" акимата города. Больше 80 участников на 50 автомобилях проскандировали клаксонами своё поздравление семейчанам и вызвали бурю эмоций у зрителей.

Кроме того, День республики активно и плодотворно отпраздновали во всей области Абай. К примеру, в селе Кабанбай Урджарского района был открыт спортивный комплекс "Дарабоз", в котором в этот же день состоялся открытый турнир по борьбе.

В Аягозском районе после торжественной церемонии поднятия флага прошёл автопробег.

Фото: Альбина Халел



