Аким Павлодарской области рассказал, как решит все проблемы региона

В Павлодарской области в этом году было немало потрясений. В первую очередь коснулось это теплоснабжения Экибастуза, летом была сильная засуха и проблемы с урожаем, затяжной ремонт школ и угроза срыва нового учебного года. Были проблемы и в кадровой политике, так, акима Павлодара освободили от должности. Обо всем этом подробно высказался глава региона Асаин Байханов в большом интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

- Асаин Куандыкович, учеба в школах началась, хотя еще две недели назад была угроза срыва по некоторым заведениям. Действительно все успели?

- У нас в области 360 школ, из которых 356 государственные, 4 частные. Фактически все 115 тысяч учеников пошли в школы. В этом году у нас в первый класс отправились 12 тысяч детей. При этом скажу сразу, что 7 школ были под риском. Но я отмечу, что все эти семь школ 1 сентября распахнули свои двери. В них учебному процессу ничего не мешает, все работы были полностью завершены до начала учебного года. Единственное, в этих школах идут работы по благоустройству территории. Это установка мини-футбольного поля, воркаут – и баскетбольных площадок. Также идут наружные работы. По остальным школам работы завершены. Всего в этом году ремонт был проведен в 33 школах, и в принципе во всех он завершен. Да, возможно есть где-то недочеты, которые быстро устраняются, но такого как было в прошлом году, когда даже кабинетов не было для занятий, сейчас такого нет.

- Решить проблему нехватки ученических мест Павлодаре, удалось лишь в одной из школ. Какие перспективы по остальным семи?

- Действительно в семи школах Павлодара есть дефицит ученических мест. В 9-й школе мы делаем пристройку на 312 мест, работы ведутся на средства Фонда развития инфраструктуры образования. Порядка 612 миллионов тенге выделены были из фонда. Это помогло нам облегчить нагрузку на областной бюджет. Мы попросили Министерство просвещения, они нас поддержали.

Отмечу что в рамках проекта "Комфортная школа", у нас будет строиться 5 школ на пять с половиной тысяч мест, две из них начнут строить в этом году. Одна из них большая современная школа на 1200 мест в микрорайоне "Достык". Там работы уже начались, на 4-й школе планируется начать в сентябре месяце. В следующем году все работы должны быть завершены по графику. И еще планируется строительство трех школ: одна в микрорайоне "Спорт-сити", так называемый микрорайон "Жастар", также в Усольском микрорайоне, где основной дефицит ученических мест и одна школа в микрорайоне "Восточный". Так как мощность считается в одну смену 5,5 тысяч, а у нас дефицит 7,5 тысяч, фактически это означает, что 11 тысяч учеников они могут обучать. Нам пока этого достаточно.

- При этом остаются и аварийные школы?

- В Павлодарской области в начале года было три аварийные школы. Все в селах. Это Моисеевка Железинского района, Сычевка Павлодарского района и Каражар Баянаульского района. Во всех этих селах в этом году мы начали строить школы взамен аварийных, каждая из них рассчитана на 100 мест. Работы сейчас идут к завершению. Так как новая школа должна получить юридический статус, разрешение СЭС, ввод в эксплуатацию, проверку, мы планируем до конца первой четверти все эти работы сделать, чтобы со второй четверти дети могли уже заниматься.

- Теперь остается вопрос с ремонтом?

- Да, в области из 356 школ, в примерно 134 школах требуются ремонт. Мы составили план, по которому за три года мы полностью их отремонтируем. Это непростая задача. Цена ремонта зависит от величины школы, бывает и 300 миллионов тенге, а бывает и 700 миллионов, это уже большие школы. Если возьмем в среднем 500 миллионов на одну школу, то на 100 школ нам понадобится 50 миллиардов тенге из областного бюджета. Поэтому за год или два мы эту работу не осилим, так как на 134 школы нужно будет около 70 миллиардов тенге. Решено выделять средства и разбивать их на три года. У нас же есть и другие проекты.

- В этом году решали вопрос по выносу котельных из сельских школ...

- Да, у нас было три школы. По всем трем из областного бюджета районам были выделены средства. Вынос по двум школам сделан, по одной сейчас решается. Это в Баянаульском районе.

- От одних соцобъектов к другим. Объекты здравоохранения, сколько нужно всего объектов, и в частности амбулаторий в селах региона?

- Да, такая проблема есть. Если мы посмотрим в целом на обеспеченность объектами сельского здравоохранения, то у нас примерно в 12 селах нет данных объектов. Кроме того 18 сел находятся, либо в плохом состоянии, либо в не предназначенных для этого помещениях. Мы будем строить 30 новых объектов сельского здравоохранения, 12 из которых начнем в этом году и завершим в следующем. Эта работа будет проводиться в рамках национального проекта по сельскому здравоохранению. Для этих целей министерством здравоохранения был разработан единый концепт трех форматов: сельско-врачебная амбулатория, ФАП и сельская больница. Разработаны типовые проекты, эти типовые проекты по 12 селам мы сейчас делаем привязку к местности. Этой осенью мы начнем реализовывать.

Большая проблема – это, все-таки, отсутствие медицинских специалистов на селе. Она более сложная для решения, нежели ремонт, строительство сельских, акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. У нас нехватка порядка 200 специалистов, из которых 130 узкоспециализированные врачи. Мы привлекаем специалистов, в том числе из других регионов, но это не простая работа.

- Вопрос по темпам жилищного строительства. В первую очередь в Павлодаре, где очень большая очередь на жилье. Закончат ли строительство домов в микрорайоне "Сарыарка", на каком этапе работы в микрорайоне "Достык" и когда начнут реализацию проекта микрорайона "Жастар"?

- По "Сарыарка", там 4 дома остались. Аварийные ветхие дома будут снесены полностью после того, как новые введут в эксплуатацию. Самая большая задержка с домом 28, его планируют завершить в ноябре. Там идут отделочные работы. "Сарыарку" в этом году завершить возможно. По "Достык" завершение будет как минимум через 2-3 года. К третьей очереди мы еще не приступали, там планируется строительство социальных объектов, так детский сад и школу уже начали строить.

По "Жастар" сейчас идет разработка проектно-сметной документации на проведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Планируем, там построить 800 тысяч квадратных метров, полностью для очередников местных исполнительных органов. Почему там, потому что мы тоже исходим из наличия тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения. В том районе это позволяет ТЭЦ-3.

- Точечная застройка. О ней говорят в Павлодаре много. Ваше личное отношение: нужно новые районы застраивать или можно поставить новый дом внутри города там, где есть возможность?

- Квартальная застройка – это приоритет. Согласно проекту детальной планировки есть квартальная застройка. Будь это микрорайоны "Достык", "Сарыарка" или "Жастар", есть еще крупные наделы, которые более менее можно застроить. Но, к сожалению, у нас не везде можно делать квартальную застройку. Павлодар по своим природным характеристикам по левому берегу полностью зажат рекой, по правой стороне города вся промышленная зона и северная часть тоже промышленная зона.

- Остается строить только в сторону Кенжеколя, в южной части?

- Расти остается только в сторону Кенжеколя, и то там ограничение - аэропорт. В 10 километрах от аэропорта крупного строительства не должно быть. Относительно стройки внутри города, конечно же, мы боремся с этим. У нас по пяти многоквартирным жилым домам, которые незаконно построены, имеется решение суда о сносе. По двум нам отказали.

Периодически некоторые предприниматели пытаются построить дома в том числе с нарушением норм законодательства. Нам приходится обращаться в судебные органы. Есть и другой аспект, все зависит от спроса. Бизнесмены ничего не делают, если нет спроса.

Кстати, у нас очень высокая стоимость за квадратный метр, цена практически, как в Астане. Это связано опять же с недостатком строительства. Откуда у нас цены 440 тысяч, 350 тысяч за квадратный метр, есть дома, где предлагают 500 - 550 тысяч за квадрат. Меня это удивляет, потому что в Астане можно купить от 350 до 450 тысяч тенге за квадратный метр в хорошем доме. Высокая цена говорит о дефиците. Есть невидимая рука рынка. Можно антирыночными методами бороться с этим, но это на самом деле бесполезная вещь.

Почему за социальным жильем большая очередь? Потому что до этого года в нем цена была 165 тысяч за квадратный метр, сейчас ее подняли до 240 тысяч. Но даже при цене 240 тысяч можно взять в ипотеку если вы к примеру врач или учитель, потому что на рынке вы уже не купите квадрат даже за 350 тысяч. К тому же у нас очень высокая цена на вторичном рынке. В старых панельных пятиэтажках 1970 года постройки, указывают цену 400 тысяч тенге за квадратный метр. Это тоже показатель.

- Ваше видение в итоге? Точечная застройка имеет место быть?

- Я против того, чтобы строили внутри квартала, внутридворовые территории однозначно нельзя занимать.

- В районах, в селах у всех ли есть соцжилье? У врачей, участковых, учителей?

- Я изучил этот вопрос. Нам нужно примерно 220 квартир, это в том числе для врачей, учителей, участковых. На это нужны средства. Поэтому мы сейчас с районами работаем над тем, чтобы в следующем году начать строительство жилья для врачей, которые приезжают в наши села и райцентры. Отмечу, что очень сложно найти таких специалистов в сельской местности. В этих домах должны быть квартиры площадью в среднем по 80 квадратных метров. При этом не важно, будет это двухквартирный, четырехквартирный или 24-квартирный дом.

- В этом году из-за погоды многие аграрии заговорили о том, что могут остаться без урожая. Из-за нехватки кормов до 70% скота придется пустить под нож, говорят фермеры. Как эта ситуация повлияет на потребителей и чем вы поможете крестьянским хозяйствам?

- Цена на мясо падать будет, для потребителя это неплохо. Но для фермера это сложности. Я уже провел встречу с предпринимателями, мы этот вопрос обсудили. Предпринимательство – это всегда риск. Это надо понимать. Тем более, здесь причина в природе, засушливость, было очень мало осадков этим летом, климат меняется, и тут акимат ничего не может сделать. В Павлодаре фактически 79 дней ни одной капли дождя не выпало. Я не помню такого лета, когда термометр постоянно показывал +37, +38 градусов.

Что означает ситуация с засухой, с сенокосными угодьями? Это означает, что повысится цена на сено, потому что возникает его дефицит. Это закон рынка. Вырастит и цена на зерно, потому что урожай будет меньше. Но нельзя сказать, что сена нет, оно есть только по высокой цене. Если раньше телега стоила 50 тысяч, то сейчас доходит до 70 тысяч.

Учитывая ситуацию, мы, во-первых увеличили объем субсидирования с одного миллиарда до трех миллиардов. Средства выделили из областного бюджета, в том числе и на удешевление кормов. Например, если фермер имеет 100 коров, то на каждую корову он получает по 15 тысяч тенге, итого выходит полтора миллиона. Это как раз покрывает разницу от роста цены.

Во-вторых, мы увеличили объем удешевленного топлива. Если раньше на всю сенокосную кампанию выделялось 4 тысячи тонн, то в этом году на осень мы выделили 10 тысяч тонн топлива. И это не предел, мы можем больше выделить.

В-третьих. Со всеми крупными сельхозформированиями мы провели работу и урегулировали цены по реализации кормов. То есть теперь по каждому району, каждому селу у нас есть четкий план, кто и что будет заготавливать.

В-четвертых. Мы формируем фуражный фонд через СПК где-то по 65 тысяч тенге за тонну. Это фактически дешевле, чем сено, хотя питательность намного выше. В случае если будет нехватка кормов, фермеры в зимний период смогут его докупить.

В-пятых. Я лично переговорил с акимами соседних областей Акмолинской, и Северо-Казахстанской, по поводу того чтобы они не измельчали солому, а оставляли ее на полях. После чего мы ее спрессуем и заберем на корм. Такую возможность они нам дали.

И шестое. Мы предоставили возможность каждому заготавливать сено на участках гослесфонда, а также пойменных участках, которые не закреплены за фермерами. Таких участков, кстати, около 25 тысяч гектаров.

- Ситуация с саранчой. В этом году фермеры заявили, что саранчовые залетели, отложили яйца и в 2024 году может быть большое нашествие этих вредителей. К этому как-то готовятся?

- Обязательно. Совместно с фитосанитарными службами мы обсудили этот вопрос. Это было, когда саранча появилась в соседних областях. В этом году 12 тысяч гектаров мы обработали. На следующий год мы хотим обработать 32 тысячи гектаров, то есть почти в 3 раза больше. Отмечу, что подготовительные работы полностью необходимо завершить уже в этом году, а в следующем эту работу вести с весны. Нашествие саранчи, особенно итальянского прусса это природный цикл, так же как недостаток влаги, каждые 10-12 лет это происходит. Поэтому подготовительная работа идет в четырех районах, где у нас находятся очаги, это Железинский, Иртышский, Актогайский, Теренкольский.