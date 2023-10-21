Аким Павлодарской области рассказал, как будут возрождать ФК "Иртыш"

По поводу возрождения легендарной когда-то футбольной команды "Иртыш", который перестал существовать из-за огромных долгов, идут переговоры с ФИФА. Об этом в интервью KazFootball.kz рассказал акиму Павлодарской области Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент работа по возрождению пятикратного чемпиона Казахстана находится на стадии переговоров с ФИФА. И это не быстрый процесс. Сами переговоры и рассмотрение в арбитраже ФИФА займут несколько месяцев. В мае этого года был согласован и утверждён план действий по восстановлению клуба. На сегодня проведены переговоры с прямыми должниками (перед кем ФК имеет задолженность), определены суммы долгов перед игроками и тренерским штабом, поставщиками услуг (контрагентами). Теперь идут переговоры с ФИФА, планируется обращение в арбитраж. Данная работа ведется с КФФ", — сообщил изданию Асаин Байханов.

Напомним, что в 2020 году "Иртыш" снялся с чемпионата из-за невозможности исполнения клубом финансовых обязательств.

Однако о проблемах "Иртыша" начали говорить 2018 году, затем произошло скандальное расставание с главным тренером – болгарином Димитаром Димитровым, вылившееся в его отставку. В феврале суд обязал ФК "Иртыш" выплатить Димитрову больше одного миллиона евро. Тренерскому штабу должны были возместить сумму в размере 1,2 миллион евро – это почти полмиллиарда тенге. Позже стали известны итоги аудиторской проверки. Выяснилось, что в течении двух лет клуб не оплачивал земельный налог. Бюджету ФК "Иртыш" задолжал 973,9 миллиона тенге: в разы превышена смета тренерам и футболистам. Кроме того, значительные суммы потратил футбольный клуб на судебные тяжбы, медикаменты и различные вознаграждения.

В мае 2021 года бывший директор футбольного клуба "Иртыш" Серик Умарханов приговорён к лишению свободы за неуплату налогов клуба.

А в мае этого года аким Павлодарской области в своих социальных сетях заявил о решении возродить "Иртыш".