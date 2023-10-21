  • 21 Октября, 15:24
  • BAIGENEWS
Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе - Токаев
Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО
Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысятся в Казахстане
Приговор в деле о взрывах на военном складе под Таразом вынесли в Шымкенте
Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты
Новую модель школьного питания разработали в Казахстане
Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане
Глава Минсельхоза рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане
В Казахстане появятся два новых праздника
Девять детей попали в реанимацию из-за вспышки кори в Атырауской области
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Аким Павлодарской области рассказал, как будут возрождать ФК "Иртыш"

Сегодня, 14:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
kazfootball.kz Сегодня, 14:56
Сегодня, 14:56
179
Фото: kazfootball.kz

По поводу возрождения легендарной когда-то футбольной команды "Иртыш", который перестал существовать из-за огромных долгов, идут переговоры с ФИФА. Об этом в интервью KazFootball.kz рассказал акиму Павлодарской области Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент работа по возрождению пятикратного чемпиона Казахстана находится на стадии переговоров с ФИФА. И это не быстрый процесс. Сами переговоры и рассмотрение в арбитраже ФИФА займут несколько месяцев. В мае этого года был согласован и утверждён план действий по восстановлению клуба. На сегодня проведены переговоры с прямыми должниками (перед кем ФК имеет задолженность), определены суммы долгов перед игроками и тренерским штабом, поставщиками услуг (контрагентами). Теперь идут переговоры с ФИФА, планируется обращение в арбитраж. Данная работа ведется с КФФ", — сообщил изданию Асаин Байханов.

Напомним, что в 2020 году "Иртыш" снялся с чемпионата из-за невозможности исполнения клубом финансовых обязательств. 

Однако о проблемах "Иртыша" начали говорить 2018 году, затем произошло скандальное расставание с главным тренером – болгарином Димитаром Димитровым, вылившееся в его отставку. В феврале суд обязал ФК "Иртыш" выплатить Димитрову больше одного миллиона евро. Тренерскому штабу должны были возместить сумму в размере 1,2 миллион евро – это почти полмиллиарда тенге. Позже стали известны итоги аудиторской проверки. Выяснилось, что в течении двух лет клуб не оплачивал земельный налог. Бюджету ФК "Иртыш" задолжал 973,9 миллиона тенге: в разы превышена смета тренерам и футболистам. Кроме того, значительные суммы потратил футбольный клуб на судебные тяжбы, медикаменты и различные вознаграждения.

В мае 2021 года бывший директор футбольного клуба "Иртыш" Серик Умарханов приговорён к лишению свободы за неуплату налогов клуба.

А в мае этого года аким Павлодарской области в своих социальных сетях заявил о решении возродить "Иртыш".

Самое читаемое

Наверх