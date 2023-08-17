Аким Павлодарской области попросил жителей уяснить, что они сами должны ремонтировать свои дома

В Экибастузе прошла встреча населения города и региона с министром энергетики РК Алмасадамом Саткалиевым и главой области Асаином Байхановым, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Один из жителей поднял вопрос о состоянии жилых домов в городе Экибастуз. По его словам, они требуют срочного ремонта.

"28 градусов у меня дома летом. И у всех так. Этим домам всем надо теплоизоляцию сделать. И крыши, швы. Иначе эти два-три котла на ТЭЦ, которые мы ударно сейчас делаем, будут работать впустую – только Казахстан обогревать. Столько тепла зря, еще экологию портить", - обратился к чиновникам пожилой мужчина.

Саткалиев согласился с важностью затронутой проблемы и пообещал, что министерство готово содействовать в ее решении, если к нему обратятся местные исполнительные органы.

"Вы абсолютно правы. Все, что связно с энергосбережением, ресурсосбережением, находится в фокусе правительства, министерства энергетики, министерства индустрии. (…) Здесь нужно посмотреть, компетенция акимата, где КСК. В этом необходима инициатива МИО по определению масштаба проблем. Если это проблема государственных органов, то мы готовы подключиться к ее решению", - отметил он.

Аким области, в свою очередь, четко дал понять, что эти проблемы касаются только самих жителей, им их и решать.

"Да, действительно, это город фактически активно строился с 1955 по 1975 год. Большинство домов построено из керамзитобетонных плит, это каркасные дома. (…) Сейчас действительно (есть проблема изношенности – Прим. ред.) не только в городе Экибастузе, также в Павлодаре и Аксу. Но здесь надо четко понимать, что дом, в том числе и многоквартирный жилой дом – это собственность самих жильцов на правах кондоминимума. Все прекрасно знаем закон о жилищных отношениях. Крыша, дом, стены, лифт, подъезд, подвал дома, тепловой узел – это ответственность жильцов. Это надо четко уяснить, чтобы не было понимания, что это обязанность государства или акимата", - заявил Байханов.

Глава региона добавил, что зона ответственности акимата заканчивается "в пяти метрах от дома – там, где начинается полисадник".

Другой житель посетовал, что ему отказали в капитальном ремонте квартиры, которая сильно пострадала из-за чрезвычайной ситуации в Экибастузе и предложили лишь косметический.

"Мы в процессе устранения последствий ЧС, которая произошла с 27 ноября по 8 декабря, получили почти 400 заявок. Все эти адреса были обследованы комиссионно. Помимо чиновников и представителей ЭкибастузТеплоЭнерго там были наши общественные деятели, представители СМИ и депутаты. Из этих заявок 257 подтвердились. В 252 квартирах полностью сделали ремонт. В 5 квартирах – мелкий ремонт. В основном, это пятый "А" микрорайон, крупные корпуса, такие как Сатпаева, 8, со всеми его восмью корпусами, дома в районах 24-ой школы, Достық, Шахтер. Это там, где люди остались без тепла на протяжении недели-двух и так далее", - отметил аким, отвечая на вопрос.

Бурханов подчеркнул, что осмотры комиссии фиксировались на фото и видео. К обратившемуся жителю он пообещал направить комиссию.

"Дайте нем возможность. Завтра комиссию сформируем, к вам выедут и посмотрят. Если действительно по вине естественных монополий, будь это ГорВодоканал или ГорЭлектроСеть или же ЭкибастузТеплоЭнерго, они займутся устранением этой проблемы", - заверил аким.

В конце чиновник еще раз заострил внимание жителей на их ответственности за состояние своих домов.