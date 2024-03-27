Аким Уральска получил строгий выговор из-за потопа

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провел заседание областного оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям. В ходе заседания штаба он объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания акимы городов и районов доложили о ситуации и мерам, принимаемым по борьбе с паводками.

"Вы не были готовы к наводнению. Затонуло даже здание городского акимата. Все это говорит о безответственности. Вчера и сегодня объезжаю город, в некоторых микрорайонах, когда я приехал, работа только начиналась. Объявляю строгий выговор акиму города Уральск. Город и районы должны работать в усиленном режиме. Держите ситуацию на контроле круглосуточно",- сказал аким области.