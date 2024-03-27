Аким Уральска получил строгий выговор из-за потопа
Сегодня, 13:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:00Сегодня, 13:00
77Фото: gov.kz
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провел заседание областного оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям. В ходе заседания штаба он объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе заседания акимы городов и районов доложили о ситуации и мерам, принимаемым по борьбе с паводками.
"Вы не были готовы к наводнению. Затонуло даже здание городского акимата. Все это говорит о безответственности. Вчера и сегодня объезжаю город, в некоторых микрорайонах, когда я приехал, работа только начиналась. Объявляю строгий выговор акиму города Уральск. Город и районы должны работать в усиленном режиме. Держите ситуацию на контроле круглосуточно",- сказал аким области.
Самое читаемое
- Арестованы еще трое фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
- 7-летнюю Милану Давыдову убили на глазах у брата: прокурор озвучил подробности в суде
- Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе". Что о нём известно
- Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Народного правительства СУАР
- Костанаец явился на суд в нетрезвом виде и был арестован