Аким Экибастуза подал в суд на "Экибастузтеплоэнерго"

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Аян Бейсекин требует владельцев ТЭЦ вернуть в бюджет 22 миллиона тенге, потраченные на ликвидацию аварии зимой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Эти деньги были изъяты из чрезвычайного резерва на горючее, проживание и питание рабочих, спасавших город от холода. Акимат пытался разрешить дело мирно, но "Экибастузтеплоэнерго" отказался возместить бюджетные расходы. В итоге стороны скоро встретятся в суде.

Между тем вместе со снегом в Экибастуз вернулись холода. Нет горячей воды, упали параметры тепловой подачи. Довести их до оптимальных значений невозможно без тотального ремонта всего оборудования. На одном из котлоагрегатов ТЭЦ уже начались ремонтные работы. Затраты планируют разделить. Пять котлоагрегатов отремонтируют за счёт бюджета, три – за счёт собственника ТЭЦ. Обновят шесть с половиной километров теплосетей.