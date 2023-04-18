- Первая казахстанка в истории UFC попала в трудную ситуацию и попросила о помощи 07:23 17
- Аким Экибастуза подал в суд на "Экибастузтеплоэнерго" 06:27 202
- Обвиняемого в изнасиловании дочери мужчину оправдали в Мангистау 05:02 473
- Врачи извлекли червей из мозга 10-летнего ребенка в Шымкенте 04:28 487
- Шавкат Рахмонов кардинально сменил имидж 03:59 402
- Суд признал недействительными договоры купли-продажи земельных участков авторынка "Барыс" 02:03 559
- Построенные по госпрограмме новостройки расползаются по швам в Актобе 01:25 345
- Житель Караганды столкнул с эскалатора незнакомого мужчину 00:43 504
- Школьников Астаны вернут за парты 17.04.2023 407
- Спецавтобусы будут развозить верующих в ночь Қадір түні в Астане 17.04.2023 441
- 10 дел расследуют по фактам участия казахстанцев в конфликте в Украине 17.04.2023 430
- Старинный пистолет сдал в полицию житель Атырау 17.04.2023 792
- "Читала Абая в оригинале". Как педагог Анастасия Кравченко учит казахстанцев госязыку 17.04.2023 698
- Взрыв в Жанаозене: на месте ЧП завершили разбор завалов 17.04.2023 446
- Школьник пропал в Костанайской области 17.04.2023 491
- 28 килограммов чёрной икры изъяли у пенсионера в Уральске 17.04.2023 515
- В Казатомпроме рассказали, за сколько продали долю участия в АО "Каустик" 17.04.2023 530
- Госуслуги по линии недвижимости будут недоступны в Казахстане до 9 мая 17.04.2023 524
- 15 рейсов задерживают в аэропорту Астаны 17.04.2023 485
- Казахстанский боксёр вошёл в топ-5 рейтинга IBF 17.04.2023 698
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 535
- Взрыв газа в Жанаозене: двое из пострадавших находятся в реанимации 17.04.2023 517
- Главу предприятия "Резерв" осудили за коррупцию и лишили звания в Казахстане 17.04.2023 536
- Госзакупки на сумму 2,6 млрд тенге отменили прокуроры в области Жетысу 17.04.2023 919
- Пассажир сообщил о бомбе на борту самолёта Air Astana 17.04.2023 612
- Суд отказал Арыстанбеку Мухамедиулы в переводе под домашний арест 17.04.2023 533
- Из-за обстановки на дорогах полиция Астаны обратилась к участникам дорожного движения 17.04.2023 544
- Новые торгово-логистические центры и сейсмоаудит: в правительстве обсудили развитие Алматы 17.04.2023 662
- 21 апреля в Казахстане приостановят телерадиовещание 17.04.2023 870
- 19-летнего блогера задержали с наркотиками в Алматы 17.04.2023 1236
- В КТЖ заявили, что поезда ходят в штатном режиме 17.04.2023 540
- Шесть картин одновременно может нарисовать художница из Алматы 17.04.2023 526
- Метель и дожди ожидаются в ближайшие дни в Казахстане — метеорологи 17.04.2023 557
- Река вышла из берегов в Петропавловске и затопила трассу и дачи 17.04.2023 765
- Казахстанцы завоевали пять медалей на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии 17.04.2023 593
- Трудоустройство людей с инвалидностью: какие есть барьеры 17.04.2023 547
- 18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся в Актобе 17.04.2023 564
- Колл-центр под вывеской сетевых компаний работал в Шымкенте 17.04.2023 530
- Охранники избили посетителя ночного клуба в Костанае 17.04.2023 746
- "Я перенёс операцию" — Мухамедиулы просит суд перевести его под домашний арест 17.04.2023 629
- Уголовное дело возбудили по факту ЧП в Жанаозене 17.04.2023 625
- "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,2 млрд тенге 17.04.2023 593
- Токаев принял помощника Генсека ООН по политическим вопросам 17.04.2023 652
- В аэропорту Астаны задержаны более 30 авиарейсов 17.04.2023 675
- Больше месячной нормы осадков выпало за выходные в Астане 17.04.2023 643
- Тело женщины извлекли из-под завалов в Жанаозене 17.04.2023 531
- Запрет на рыбалку ввели на территории Казахстана 17.04.2023 682
- До трёх увеличилось число погибших при взрыве газа в Жанаозене 17.04.2023 633
- Импорт товаров в Казахстан вырос почти на 50 процентов 17.04.2023 611
- Операция "Сайгак" стартовала в Казахстане 17.04.2023 721
- Қадір түні встретят мусульмане в ночь с 17 на 18 апреля 17.04.2023 1137
- Казахстанцы стали реже искать работу в марте 17.04.2023 522
- Один человек погиб в результате взрыва газа в Жанаозене 17.04.2023 534
- Учащихся второй смены перевели на дистанционку в Астане 17.04.2023 529
- Взрыв в Жанаозене: лишившихся жилья обеспечат квартирами 17.04.2023 551
- Спецтерминалы для приёма жалоб установили во всех колониях Казахстана 17.04.2023 527
- Движение ограничено на 15 участках республиканских трасс в Казахстане 17.04.2023 486
- В Казахстане выявили 31 заразившегося коронавирусом 17.04.2023 689
- FlyArystan сообщил о задержке рейсов, вылетающих из Астаны 17.04.2023 565
- Из-за снегопада в Астане ограничили движение общественного транспорта 17.04.2023 779
- Горячую линию открыли после взрыва в жилом доме Жанаозена 17.04.2023 601
- Многоквартирный дом обрушился в Жанаозене после взрыва 17.04.2023 1548
- Процедуру уплаты налогов упростят продавцам с маркетплейсов — КГД 17.04.2023 766
- По делу о сбитом украинском Boeing осудили 10 иранских военных 17.04.2023 843
- Дильназ Ахмадиева рассказала о втором разводе 17.04.2023 1545
- Приложение по обучению игре шахматам презентовали в Астане 17.04.2023 746
- Врач назвала заболевания, которых не существует на самом деле 17.04.2023 1257
- BI Group восстановит разбомбленную больницу в Украине 17.04.2023 1828
- Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в США 17.04.2023 715
- Задержан водитель из видео, который совершил безумный трюк 17.04.2023 1732
- Жители Мангистау остались без электроснабжения 17.04.2023 680
- Школьники Астаны 17 апреля будут учиться дистанционно 16.04.2023 910
- Дин Лижэнь выиграл шестую партию в матче за шахматную корону мира 16.04.2023 912
- Из-за непогоды дороги закрыты в шести регионах Казахстана 16.04.2023 790
- Дикобраз гулял по улицам Тараза 16.04.2023 930
- В Афганистане откроют торговый дом Казахстана 16.04.2023 776
- Штангистка упала в обморок во время чемпионата Европы 16.04.2023 1309
- "Умная" скамейка жителям Актау оказалась не нужна: её демонтируют 16.04.2023 794
- Гуманитарную помощь из Казахстана доставили в Афганистан 16.04.2023 818
- Из-за дождя и снега закрыты трассы в двух регионах 16.04.2023 911
Аким Экибастуза подал в суд на "Экибастузтеплоэнерго"
Аян Бейсекин требует владельцев ТЭЦ вернуть в бюджет 22 миллиона тенге, потраченные на ликвидацию аварии зимой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".
Эти деньги были изъяты из чрезвычайного резерва на горючее, проживание и питание рабочих, спасавших город от холода. Акимат пытался разрешить дело мирно, но "Экибастузтеплоэнерго" отказался возместить бюджетные расходы. В итоге стороны скоро встретятся в суде.
Между тем вместе со снегом в Экибастуз вернулись холода. Нет горячей воды, упали параметры тепловой подачи. Довести их до оптимальных значений невозможно без тотального ремонта всего оборудования. На одном из котлоагрегатов ТЭЦ уже начались ремонтные работы. Затраты планируют разделить. Пять котлоагрегатов отремонтируют за счёт бюджета, три – за счёт собственника ТЭЦ. Обновят шесть с половиной километров теплосетей.
-
Trend news
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 1050
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 1176
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 4061
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 34393
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1428
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1373
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1588
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 3181
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1558
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 1648
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2481
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 1997
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 2073
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 1987
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 1978
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1940
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1811
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2090
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 1975
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2307
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2208
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 2006
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 2130
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2137
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2559
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1892
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1846
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 11134
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2119
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2211
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 2010
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2473
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2462
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3391
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2634
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2759
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5690
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3626
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2142
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2333
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2209
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1913
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6828
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1930
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1767
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2344
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2349
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2568
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 2054
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2379
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2391
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2898
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8381
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9979
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2431
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2210
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2403
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2251
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4358
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2225
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2339
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 3033
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2454
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2234
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2314
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27677
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3527
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2547
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2615
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2187
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2886
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14105
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20122
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2692
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2514
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16276
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2944
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2795
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13689
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 2257
-
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 529
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 849
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1597
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1660
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1802
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2406
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1865
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1631
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1945
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 3063
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1967
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 2028
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1885
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 2082
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1953
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1767
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 2067
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1910
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1946
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1938
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2141
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1848
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2436
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1906
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 2081
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2563
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 2077
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1833
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2174
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 2107
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2094
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2180
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2421
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2470
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2325
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2138
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2374
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 2095
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2687
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2331
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2252
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 2057
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2337
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2602
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2616
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2080
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1942
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2743
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2268
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2182
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2484
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4141
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2809
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2223
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2260
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2288
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2119
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2304
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2362
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2349
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2287
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1999
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2396
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2361
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2488
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 3069
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2612
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2568
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2761
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3628
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2412
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2782
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2912
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 3050
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2769
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3747
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3630
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3470
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 3395
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3537