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Аким Астаны высказался о судьбе 30 долгостроев
Аким Астаны Женис Касымбек встретился с дольщиками двух проблемных ЖК, передаёт BaigeNews.kz.
Речь идёт о ЖК "Алтын булак" и "Садовые квартал", рассказал аким на своей странице в Instagram.
Количество дольщиков в этих ЖК - более 700 семей. К примеру, ЖК "Садовые кварталы" признан проблемным восемь лет назад, на момент передачи данного объекта он был только на уровне фундамента.
"Поставлена задача ускорить темпы строительства, при этом уделять особое внимание качеству строительства", - написал Касымбек.
По словам акима, сейчас в городе насчитывается более 30 ЖК-долгостроев.
"Каждый многоквартирный жилой комплекс со своей довольно сложной историей. За каждым ЖК - судьбы людей. Поэтапно мы завершим строительство данных ЖК-долгостроев, а дольщики смогут заехать в свои долгожданные квартиры", - заверил градоначальник.
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