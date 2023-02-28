Аким Астаны высказался о судьбе 30 долгостроев

Фото: Instagram_jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с дольщиками двух проблемных ЖК, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт о ЖК "Алтын булак" и "Садовые квартал", рассказал аким на своей странице в Instagram.

Количество дольщиков в этих ЖК - более 700 семей. К примеру, ЖК "Садовые кварталы" признан проблемным восемь лет назад, на момент передачи данного объекта он был только на уровне фундамента.

"Поставлена задача ускорить темпы строительства, при этом уделять особое внимание качеству строительства", - написал Касымбек.

По словам акима, сейчас в городе насчитывается более 30 ЖК-долгостроев.

"Каждый многоквартирный жилой комплекс со своей довольно сложной историей. За каждым ЖК - судьбы людей. Поэтапно мы завершим строительство данных ЖК-долгостроев, а дольщики смогут заехать в свои долгожданные квартиры", - заверил градоначальник.