  • 21 Сентября, 02:41
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Аким Астаны пообещал достроить простаивающий спорткомплекс "Казахстан"

Сегодня, 02:12
АВТОР
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instagram.com/jenis_qasymbek Сегодня, 02:12
Сегодня, 02:12
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Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Акимат Астаны ищет дополнительные источники финансирования, чтобы завершить восстановление спортивного комплекса "Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

Столица по-прежнему нуждается в спортивных учреждениях. Для строительства таких объектов власти Астаны привлекают частные инвестиции. Об этом заявил аким столицы Женис Касымбек. Он посмотрел, что происходит на месте восстановления спорткомплекса "Казахстан" — некогда популярного среди астанчан, который решили реконструировать из-за аварийного состояния.

"Думаю, многие горожане и гости столицы не раз там были и проводили свой досуг. Объект по праву считается визитной карточкой района "Алматы". Из-за того, что спорткомплекс был признан аварийным, два года назад начались работы по модернизации объекта. Но, к сожалению, инвестор не смог в полной мере провести строительные работы. Работа практически встала на месте. Мы не допустим, чтобы некогда известный объект простаивал. Поэтому рассматриваем дополнительные источники финансирования", — написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

Он также сообщил, что рядом со СК "Казахстан" по ул. К. Мунайтпасова строится новый спортивный центр. Общая площадь — более 10 тысяч квадратных метров.

В центре будут работать кружки настольного тенниса, футбольные, баскетбольные, волейбольные залы, кружки IT — lego и киберспорт, школа гончарного мастерства, шахматы, залы по борьбе, боксу и др. Открытие центра запланировано на следующий год.

"Кроме того, для развития массового спорта в городе строим физкультурно оздоровительные комплексы, поддерживаем детско-юношеские спортивные школы и федерации, благоустраиваем дворы и общественные пространства — парки, скверы, бульвары, и др.", — добавил аким Астаны.

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