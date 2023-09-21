Аким Астаны пообещал достроить простаивающий спорткомплекс "Казахстан"

Акимат Астаны ищет дополнительные источники финансирования, чтобы завершить восстановление спортивного комплекса "Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

Столица по-прежнему нуждается в спортивных учреждениях. Для строительства таких объектов власти Астаны привлекают частные инвестиции. Об этом заявил аким столицы Женис Касымбек. Он посмотрел, что происходит на месте восстановления спорткомплекса "Казахстан" — некогда популярного среди астанчан, который решили реконструировать из-за аварийного состояния.

"Думаю, многие горожане и гости столицы не раз там были и проводили свой досуг. Объект по праву считается визитной карточкой района "Алматы". Из-за того, что спорткомплекс был признан аварийным, два года назад начались работы по модернизации объекта. Но, к сожалению, инвестор не смог в полной мере провести строительные работы. Работа практически встала на месте. Мы не допустим, чтобы некогда известный объект простаивал. Поэтому рассматриваем дополнительные источники финансирования", — написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

Он также сообщил, что рядом со СК "Казахстан" по ул. К. Мунайтпасова строится новый спортивный центр. Общая площадь — более 10 тысяч квадратных метров.

В центре будут работать кружки настольного тенниса, футбольные, баскетбольные, волейбольные залы, кружки IT — lego и киберспорт, школа гончарного мастерства, шахматы, залы по борьбе, боксу и др. Открытие центра запланировано на следующий год.