Аким Астаны побеседовал с жителями трёх жилых массивов

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким столицы Женис Касымбек встретился с жителями жилых массивов Интернациональный", "Куйгенжар", "Мичурино" и побеседовал об их проблемах. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил градоначальник, в жилых массивах основные вопросы касаются строительства инженерных сетей, социальных объектов, дорог, проведения освещения и др. Также жители задавали вопросы по водоснабжению, электричеству, запуску автобусов.

"Летом планируем запустить в работу дополнительную станцию питьевой воды (НФС-3), это позволит решить вопросы с водой по всему городу. Также планируем завершить строительство ещё ряда объектов систем жизнеобеспечения, которые позволят дать городу дополнительный объём теплоснабжения, электричества. Кроме того, в этом году сдадим 11 школ (строится 14), порядка 6 тыс. социальных квартир, также в город поставим 400-500 автобусов, в течение двух лет за счёт привлечения инвесторов будет построено порядка 40 детсадов", — написал Женис Касымбек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жеңіс Қасымбек (@jenis_qasymbek)

Он отметил, что проблемы, поднимаемые жителями на встречах, решаемые.