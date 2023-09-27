Аким Астаны обратился к дольщикам

В городе есть ряд проблемных домов, которые официально не признаны долгостроями. По всем им ведется работа и встречи с жителями, сообщил Женис Касымбек в своем Instagram, передает BaigeNews.kz.

По итогам встречи со столичными дольщиками Женис Касымбек сообщил, что ключи от ЖК "София" вкладчики должны были получить еще в 2021 году. Однако, жильцы до сих пор не заехали в свои квартиры.

"На объекте наблюдались низкие темпы строительства, отсутствовали постоянные инженерные сети, все еще не завершены работы по установке лифтов. Нами оказывается содействие по завершению строительства ЖК. К примеру, это работы по обустройству канализации, водопровода, благоустройству, озеленению и другое", - написал аким.

По информации акима Астаны, органами уголовного преследования проводятся мероприятия по досудебному расследованию на основании неоднократных заявлений дольщиков по жилым комплексам "Аскер-1", "Аскер-2", "R-Club", "R-Club De Luxe", "Актау Сити", "Казанат-2", "Ордабасы", "Оазис".