Аким Астаны обратился к дольщикам
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В городе есть ряд проблемных домов, которые официально не признаны долгостроями. По всем им ведется работа и встречи с жителями, сообщил Женис Касымбек в своем Instagram, передает BaigeNews.kz.
По итогам встречи со столичными дольщиками Женис Касымбек сообщил, что ключи от ЖК "София" вкладчики должны были получить еще в 2021 году. Однако, жильцы до сих пор не заехали в свои квартиры.
"На объекте наблюдались низкие темпы строительства, отсутствовали постоянные инженерные сети, все еще не завершены работы по установке лифтов. Нами оказывается содействие по завершению строительства ЖК. К примеру, это работы по обустройству канализации, водопровода, благоустройству, озеленению и другое", - написал аким.
По информации акима Астаны, органами уголовного преследования проводятся мероприятия по досудебному расследованию на основании неоднократных заявлений дольщиков по жилым комплексам "Аскер-1", "Аскер-2", "R-Club", "R-Club De Luxe", "Актау Сити", "Казанат-2", "Ордабасы", "Оазис".
"Важный для нас момент - не допустить появления новых долгостроев и проблемных объектов долевого строительства. Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при определённых жестких условиях: - получение гарантии Единого оператора жилищного строительства, - участие в проекте банка второго уровня, - привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома", - сообщил Женис Касымбек.
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