Аким Алматы Ерболат Досаев назвал тех, кто требует его отставки

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Глава мегаполиса сказал, что в Алматы проживает более двух миллионов человек.

Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о петиции с требованием его отставки, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на "Казинформ".



Жительница города на встрече с акимом сообщила, что 57 тысяч алматинцев подписали петицию об его отставке.

"Почему бы вам не слушаться этих людей и не освободить свое место?" - спросила она Досаева.

Градоначальник сказал, что в Алматы проживает более двух миллионов человек. По его словам, среди 57 тысяч подписавших петицию есть люди, у которых нет ни фамилии и ИИН.