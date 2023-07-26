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inbusiness.kz Сегодня, 11:58
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Сегодня, 11:58
132
Фото: inbusiness.kz

Аким Алматы Ерболат Досаев назвал тех, кто требует его отставки

Глава мегаполиса сказал, что в Алматы проживает более двух миллионов человек.

Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о петиции с требованием его отставки, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на "Казинформ". 

Жительница города на встрече с акимом сообщила, что 57 тысяч алматинцев подписали петицию об его отставке.

"Почему бы вам не слушаться этих людей и не освободить свое место?" - спросила она Досаева.

Градоначальник сказал, что в Алматы проживает более двух миллионов человек. По его словам, среди 57 тысяч подписавших петицию есть люди, у которых нет ни фамилии и ИИН.

"Возможно, здесь хорошо работают и боты. Я смотрю петицию, там есть и те, которые не указывают свои данные, ИИН, фамилии. Слежу за вопросами, которые поднимаются, даем не только обещания, но и делаем большую работу. Город - это живой механизм, каждый день что-то происходит. Мне, как акиму, важно ваше мнение. Но меня на эту должность назначил Глава государства, он сам принимает решение", - ответил Досаев. 

 

 

 

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Сегодня, 11:58
132
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