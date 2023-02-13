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primeminister.kz Сегодня, 10:33
161
Сегодня, 10:33
161
Фото: primeminister.kz

Акерке Ахметова освобождена от должности вице-министра юстиции

Постановлением правительства РК Ахметова Акерке Естайкызы освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства нашей страны.

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#Акерке Естайкызы #постановление #вице-министр юстиции РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:33
161
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