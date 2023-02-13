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Сегодня, 10:33
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161Фото: primeminister.kz
Акерке Ахметова освобождена от должности вице-министра юстиции
Постановлением правительства РК Ахметова Акерке Естайкызы освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства нашей страны.
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